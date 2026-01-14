Orbán Viktor szerint a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

Korrupcióellenes intézkedéseket, a jogállamiság és a demokratikus eljárások megerősítését várná el az Európai Bizottság Ukrajnától a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurónyi pénzügyi támogatás egy részéért cserébe.

A 90 milliárd euróból az ukrán kormány 60 milliárd eurót fordíthat fegyverbeszerzésre, 30 milliárd eurót pedig az ukrán állam központi költségvetésének a segítésére.

Orbán Viktor a közösségi oldalán fejtette ki véleményét.

Mint írja: aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.

Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel – vélekedik a kormányfő.

„Aki szerint Ukrajna “lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).

Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.

Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.

A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni” – olvasható Orbán Viktor közösségi oldalán.