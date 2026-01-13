ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Baranyi Róbert/Budapest Airport

Kicsúszott a fűre egy Boeing a ferihegyi repülőtéren – extrém a helyzet a Budapest Airport szerint

Infostart

Úgy tudni, kettőig lesz zárva a repülőtér, de ez az információ a csúszásmentesítés és az időjárás függvényében változhat.

Megszüntette a HungaroMet az időjárási riasztást Budapestre és térségére, az Időkép térképe szerint már nem esik jeges, ónos eső a fővárosban. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az ónos eső okozta jegesedés miatt fél tizenegytől leállt, nem indít és nem fogad járatokat.

Történt egy rendkívüli esemény is: az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe. A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal azt írta, az A6 gurulóútról csúszott ki a Boeing 777-es, és a fűben elakadt.

A Budapest Airport is beszámolt az esetről a Facebookon, hozzátéve, hogy „az eset körülményeinek feltárása folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért”.

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnal óta volt havazás, illetve ónos eső, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Az utasokat arra kérik, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait.

Korábban Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta: a repülőtérnek speciális havas flottája van, ez sok járműből áll, amelyek most eltakarítják a havat és megszüntetik a jeget.

„Annyira extrémek az időjárási körülmények, hogy először az egyik futópályát zártuk le, de aztán a másikat is le kellett, de aztán azt láttuk, hogy a másodikat is le kell, mert gyakorlatilag azonnal visszafagyott, amit jégmentesítettünk” – fogalmazott Valentinyi Katalin. Hozzátette: Közép-Európában több helyen is reptérzár van életben (erről az Infostart is beszámolt).

Kicsúszott a fűre egy Boeing a ferihegyi repülőtéren – extrém a helyzet a Budapest Airport szerint

