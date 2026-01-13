Leállt a jég miatt a ferihegyi repülőtér is

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat – jelentette be a Facebookon a Budapest Airport, amely folyamatos tájékoztatást ígért.

Azt egyelőre nem tudni, meddig tarthat zárva a reptér, de a téli időjárás miatti operatív törzs ülése után kiderült, 11.30-12.00 körül állhat el az ónos eső Budapesten.

Korábban már leállt a bécsi légikikötő is, ahova délelőtt csak vonattal lehet eljutni, más tömegközlekedési eszközzel nem.

A jegesedés veszélye miatt a pozsonyi M. R. Stefanik repülőteret is lezárták kedd reggel, ahol válságstáb alakult, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és dönt a forgalom újraindításáról.