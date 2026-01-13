Tovább mozdult az ónos eső felhőzete, Budapest is érintett – friss térképen látszik, merre vonul a csapadék

Frissítette a járási szintű, néhány órára előre szóló veszélyjelzési térképét 11 órakor a HungaroMet. Ezen a korábbival összevetve az látszik, hogy a másodfokú riasztást már kisebb területre adták ki, a felhőzet a korábbinál délebbre vonult, és Budapest is kikerült a narancs zónából, jelenleg citromsárga, első fokú riasztás van érvényben.

Az ország időjárási helyzete 11 óra után néhány perccel az Időkép térképe szerint:

A téli időjárás miatt ülésező operatív törzs sajtótájékoztatóján Szanka Gábor, a HungaroMet vezérigazgatója elmondta: dél-egy óra környékén vonulhat el Budapestről a csapadékzóna, így véget érhet az ónos, illetve fagyott eső. Az ország keleti régióiban a nap végére 10 centiméternyi hó is összegyűlhet. A télnek nincs vége, és bár a következő napokban enyhébb légtömegek érkeznek, a keleti országrészben hosszabb ideig kitarthat a télies idő.