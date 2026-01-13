ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.31
usd:
331.62
bux:
118863.12
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Új mentõautók az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) budapesti bázisán tartott átadáson 2025. december 17-én. Az idén vásárolt 101 új, korszerû mentõautóból újabb 43 áll szolgálatba az országban.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Életet mentett az OMSZ új, videó alapú távdiagnosztikai rendszere

Infostart / MTI

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) január 1-jén elindított videóalapú stroke-távdiagnosztikai (OMSZ TeleStroke) rendszerének egyik első éles alkalmazása életet mentett.

A mentőket egy nő rosszullétéhez riasztották, a mentőegység a helyszínről videókapcsolaton keresztül lépett kapcsolatba a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Stroke Centrumának ügyeletes neurológusával - közölte az OMSZ hétfőn az MTI-vel

A valós idejű, kétirányú kép- és hangközvetítés lehetővé tette a beteg neurológiai tüneteinek szakorvosi elemzését, így gyors és megalapozott döntés született a beteg további, speciális ellátásáról.

Az új megoldásnak köszönhetően a mentők a súlyos állapotú beteget az általános betegút lerövidítésével közvetlenül a speciális ellátás (trombectomia) helyére szállíthatták, így a leggyorsabban juthatott a különleges ellátáshoz, ami döntő jelentőségű volt az életkilátásai szempontjából.

Az OMSZ TeleStroke-rendszerhez mind a 40 magyarországi akkreditált Stroke Centrum csatlakozott, így a videóalapú neurológiai konzultáció már az ország teljes területén elérhető a mentőegységek számára.

Az Országos Mentőszolgálat célja, hogy a modern infokommunikációs megoldások bevonásával tovább növelje a sürgősségi betegellátás biztonságát és hatékonyságát. A közlemény szerint az OMSZ TeleStroke országos bevezetése újabb, nemzetközi összehasonlításban is élenjáró lépés, egyben fontos mérföldkő a mentőellátás és a kórházi szakellátás integrációjában, amely közvetlenül járul hozzá emberéletek megmentéséhez és a maradandó károsodások megelőzéséhez.

Kezdőlap    Belföld    Életet mentett az OMSZ új, videó alapú távdiagnosztikai rendszere

sztrók

országos mentőszolgálat

életmentés

távdiagnosztika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
 

Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

Így reagált Orbán Viktor és Magyar Péter, hogy az államfő kitűzte a választás időpontját

Minden fontos információ, amit a 2026-os választásról tudni kell

Választás 2026: új honlap és fontos határidők – megszólalt az NVI

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan húzásra szánja el magát a világ egyik legerősebb országa: választás lesz, miközben növekszik a feszültség Kínával

Váratlan húzásra szánja el magát a világ egyik legerősebb országa: választás lesz, miközben növekszik a feszültség Kínával

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán bejelentheti, hogy februárra választásokat írnak ki a szigetországban – közölte a Nikkei Asia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar intézi már így a pénzügyeit: őket már lassan hiába támadják be a csalók

Egyre több magyar intézi már így a pénzügyeit: őket már lassan hiába támadják be a csalók

A digitális fizetések fejlődését Magyarországon a technológiai innovációk mellett leginkább a szabályozás alakítja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

It comes as an Iranian security official says 2,000 people have been killed so far after a crackdown on anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 13. 21:07
A rendőrség és a BKK együtt ellenőrzi a közösségi közlekedést
2026. január 13. 20:09
Hosszabbításról tett bejelentést Orbán Viktor
×
×
×
×