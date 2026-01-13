Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Továbbra is jelentős különbségeket mutatnak a pártok támogatottságában a közvélemény-kutatások. A Nézőpont Intézet 7 százalékpontos Fidesz-vezetést, a Závecz Research 9 százalékos Tisza-előnyt mért legutóbb.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elmondta: a karácsonyi szünetben érdemben nem változott a pártpreferencia, állandósult a Fidesz előnye, most már több kutatásban egyértelműen úgy látták, hogy a Fidesz jelentősen vezet, 47 százalékot kapna szerintük listás választási eredményként, ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások. A Tisza Párt 40 százalékot kapna. A mérés szerint 6 százalékot kapna a Mi Hazánk, a többi párt – köztük a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – nem érné el az 5 százalékos küszöböt.

Závecz Tibor, a Závecz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője is a legfrissebb, de valamivel korábbi felmérés adatait ismertette. Tendenciájában és jellegzetességeit tekintve hasonló folyamatot látnak, de az ő méréseik szerint 47 százalék szavazna a Tisza Pártra és 38 százalékot kapna a Fidesz, ami 9 százalékpont különbség. Eredményeik szerint nagyobb városokban, főleg Budapesten nagyon markáns a Tisza fölénye, ezeken a helyeken még más ellenzéki pártokat is nagyobb arányban lehet látni, mint az országos átlag, ami a DK-ra és a Kutyapártra is igaz, a Mi Hazánkra azonban nem. A fővárosban legalább kétszeres, ha nem két és félszeres a Fidesszel szembeni Tisza-előny Závecz Tibor szerint, míg az egyre kisebb települések felé menve annál inkább erősödik a Fidesz, ott a felméréseik néhány százalékos Fidesz-fölényt mutatnak.

A Nézőpont Intézet vezetője úgy véli, hogy a háború és béke kérdése, míg a Závecz Research ügyvezetője szerint főképp a mindennapi életet befolyásoló tényezők dönthetnek

a Sulyok Tamás köztársasági elnök által kedden április 12-re kitűzött országgyűlési választásokon.

A Tisza Párt egyfajta népszavazásként tekint a tavaszi országgyűlési választásokra Závecz Tibor szerint, „Orbán Viktor vigye tovább az országot vagy ne, rendszerváltás legyen vagy ne”, értékelése szerint a párt így kommunikálja a választás fontosságát.

„Egyfajta népszavazási jelleget próbál adni ennek a párt, tehát nincsenek átmenetek, nincsenek olyan témák, amelyek ideológiai jellegűek lennének, mint a Fidesz esetében, hanem olyanok vannak, amelyek Magyarországról szólnak, mert ezt a meccset így lehet lejátszani. Folytatódjék-e a kormányzás így vagy ne, Orbán Viktorral vagy nem. És úgy lehet a választókat elérni, hogy mi van a magyar közszolgáltatásokkal, mit tett a kormány az elmúlt 16 évben – és akkor fölsorolhatjuk azokat a területeket, amelyek az emberek hétköznapjait meghatározzák. Magyar Péter megpróbálja beszorítani a Fideszt és Orbán Viktort abba, hogy ezekről a témákról nyilatkozzék, azaz hogy legyen válasza arra, miért tart ott az egészségügy, miért tart ott a magyar gazdaság, ahol, vagy miért nulla a GDP 2025-ben” – mondta Závecz Tibor.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint azonban a választást most nem ez fogja eldönteni.

Szerinte a Tisza Párt ütemtévesztésben van, ugyanis a Magyarország működőképessége téma csak békeidőben lehetne jól működő.

„De az általános érzékelés az, hogy nem békeidőben vagyunk. Ugye nem csak az orosz-ukrán háború zajlik, illetve a közel-keleti konfliktus – ki tudja, mi lesz Iránban –, hanem ott van Venezuela, egyre többen beszélnek Grönland jövőjéről vagy éppen a tajvani konfliktus kiéleződéséről. Tehát általános bizonytalanság van a világban. Békeidőben lehet, hogy működőképes egy kampány arról, hogy mondjuk a menetrendet tartja-e a MÁV vagy sem. De a mostani világhelyzetben ez nem sikeres kampány. Ugyanígy van azzal is, hogy Orbán Viktor menjen vagy maradjon. Békeidőben ez egy nagyon erős szimpátiaszavazás – ők úgy szokták mondani, hogy tartsunk népszavazást Orbán Viktorról –, de Orbán Viktor előnye a tapasztalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer” – emelte ki Mráz Ágoston Sámuel.

A szakemberek egyetértettek abban, hogy online és offline kampányra is szükség van, egyiket sem lehet megúszni.

Závecz Tibor szerint

annyira éles a verseny, annyira számít minden szavazó, hogy nagyon ki kell találni azt, hogy a különböző társadalmi csoportok és az egyes választók milyen úton-módon érhetők el,

és ha ennek offline technikái vannak, akkor azt kell alkalmazni, ha meg online, akkor azt.

„A Fidesz régen az offline-ban volt erős. Szerintem meggyengült ebben már, nem véletlen, hogy csak Lázár Jánost tolják előtérbe, és a többi Fidesz-politikus azért nem veszi a bátorságot, hogy választók közé menjen és próbálja őket meggyőzni. Közben Magyar Péternél az EP-választást megelőzően azt lehetett látni, hogy elsajátította, begyakorolta azt a kampánytechnikát, és aztán 2025-ben végig is tolta, hogy a választókkal közvetlenül lehet találkozni” – emelte ki. Emellett persze az online térben is ott kell lenni, hiszen már a nyugdíjasokkal sem csak úgy lehet kapcsolatba kerülni, hogy a politikus kezet fog velük, hanem már a különböző közösségi médiumokon keresztül is sokuk megszólítnható. Úgy látja, ebben a Fidesz próbál a Tisza után menni, mert a Tisza ebben is kezdetek óta erős.

Az offline kampányba sorolta azt, amikor a postaládákba juttatnak el különböző kiadványokat, továbbá a plakátolást is ide tartozónak látja. Az offline és az online világ közé helyezte el a tévés és rádiós szpotokat, amiket szintén bevetnek a kampányban a pártok.

Mráz Ágoston Sámuel szerint viszont nemcsak Lázár János az, aki találkozik a lakossággal, bár ő a legismertebb és a legaktívabb ezen a téren, mellette ott állnak más politikusok is az egyes Lázárinfókon, és vannak más fórumok is.

Értékelése szerint az offline kampány a Fidesznél is nagyon aktív, de emellett az online térben is „eszméletlen erőfeszítéseket” kell tenni, állandóan jelen lenni.

„Ha lesz varázsszava ennek a 2026-os kampánynak, akkor jó eséllyel az impulzus lesz az, ami azt jelenti, hogy állandóan jelen lenni, mindenre reagálni, és mindig újabb, újabb impulzust generálni,

mert a választók és az átlagember ilyen életet él, ezer helyről éri impulzus, és a választási kampányban a legtöbb ilyen az a politika oldaláról próbál megérkezni hozzá. Impulzust nagyon keveset lehet az offline térben generálni, mert ha nem érdekli a dolog, akkor ott az ember elkerüli a teret, ahol a politikus áll, ám az online térben annál inkább működik a módszer, ezért mondom azt, hogy plusz feladata támadt a politikusoknak ebben a szép új világban” – fogalmazott.

Arról, hogy az impulzusgenerálásba belefér-e valami veretesebb tartalom, vagy csak általában a másik „ekézése” és nagyon rövid gondolatok működhetnek, Mráz Ágoston elmondta: az egyszerű válasz az lenne, hogy nem férnek bele és csak egymondatos kommunikációra van lehetőség, de szerinte

az az igazán sikeres az impulzusban, aki érveket, adatokat nagyon tömören meg tud fogalmazni.

„Aki csupán ugyanazt mondja el ezredszer, az mennyiségben gondolkodik, és aki tud valami újszerűt is belevinni az egyszerű üzenetbe, az az igazán sikeres. Újabban a 30 másodperces videók a legkelendőbbek, tehát nem egyszerűen az egymondatos kiírások, vagy a smileyk, hanem az generálja a legtöbb kattintást, aki 30 másodpercben értelmesen meg tud nyilvánulni” – értékelt.

Závecz Tibor szerint a reklámoknak van egy olyan tulajdonságuk, hogy minél többször, minél több platformon találkozik valaki ugyanazzal, annál inkább beépül a viselkedésébe. Ez a fogyasztásnál különösen így van, de a politika tulajdonképpen a fogyasztásnak egy speciális típusa. Ugyanakkor minél szélesebb platformon vagy minél többfélét mondva kell az emberekhez eljutni, mert nem mindenki ugyanarra a vevő.

„Tehát szerintem

az a jó kampány, ami ezen az »ismétlés a tudás anyja« fázison túlmenően azt is magában foglalja, aszerint készül, hogy mire rezonálnak a társadalom különböző csoportjai, és megtalálja hozzájuk vezető leghatékonyabb utat.

Ezért furcsa nekem egyébként, hogy a Fidesz visszatért ugyanahhoz a három dologhoz, amin egyszer már túljutott. Tehát mintha nem szélesítené ezt a szólamot, hanem szűkítené: egyszer már bevált a migráció, a háború, a gender – bár szerintem ez egyáltalán nem vált be, nekem nagy rejtély, hogy ettől mit várnak” – vetette fel.

Szerinte az lenne a jó kampány, amiben szó van arról is, hogy az egészségüggyel is van probléma, a magyar gazdasággal is, az oktatás sem működik makulátlanul, a közlekedésnek is vannak nehézségei. Miközben a például Fidesz kongresszusán olyan túl sok szó nem esett arról, hogy 16 év után a magyar egészségüggyel mi történik – jegyezte meg.

Ezzel kapcsolatban Mráz Ágoston Sámuel kiemelte:

a genderkérdésről szóló népszavazáson több támogató szavazatot tudott összegyűjteni a kormánypárt, mint ahányan később rá szavaztak a választáson,

és a 2022-es választást sem úgy jegyzik, mint egy kudarctörténetet a Fidesz szempontjából. Ezért úgy látja: ha megvan a siker receptje a Fidesznek és vannak aktuális témák, amelyek új lendületet adnak ennek a sikerreceptnek, akkor teljesen érthető, hogy ugyanazt próbálja a párt használni, bevetni.