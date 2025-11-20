Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

A szőlő amerikai szőlőkabóca által okozott aranyszínű sárgaságának problémáját a mai tudással nézve nem igazán lehetséges megoldani, ugyanakkor vannak olyan praktikák, amelyek valamelyest csökkenthetik a bajokat és a szőlőkabócák egyedszámát.

További probléma, hogy a szakemberek még mindig tanácstalanok abban a kérdésben is, hogy mekkora az a szőlőkabócaszám, amely mellett a fitoplazma terjedése megállítható a szőlőn. Mindenesetre kitaláltak a szakemberek két dolgot:

metszés után a nyesedék azonnali eltávolítása az áttelelő tojások számának csökkentéséért „virágos sorköztakaró”.

Utóbbiról Mezőfi László, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója az InfoRádióban a következőket mondta:

„Ezzel a módszerrel kifejezetten mi foglalkoztunk, a lényege, hogy különböző virágos sorköztakaró mixeket telepítünk az ültetvények sorközeibe; egy virágos, sokkal diverzebb sorköz nagyon sok ragadozót tud odavonzani a sorközön belülre, és a szőlőtőkén is ezáltal megnő a ragadozók egyedszáma. Úgy néz ki, hogy

a sok ragadozó együtt valamelyest visszaszorítja, de legalábbis nem engedi komolyabban fölszaporodni többek között az amerikai szőlőkabócát és egyéb, a szőlőlevélen táplálkozó kabócákat”

– részletezte a felfedezést.

Természetesen nem egyértelmű, hogy a szőlő aranyszínű sárgaságát csak az amerikai szőlőkabóca terjeszti-e, de az a kutató szerint biztos, hogy a leghatékonyabbként legfőbb felelős; vannak még olyan egyéb kabócák, amelyek szintén képesek a kórokozó átvitelére, ezeknek jellemzően abban van szerepük, hogy valamilyen vad, egyéb rezervoár növényről, amelyen előfordul a fitoplazma, arról szokták alkalomszerűen átvinni a szőlőre ezt a betegséget. Az odavonzott ragadozók viszont nem válogatnak a kártevők között, esznek minden ízeltlábút, amit találnak a szőlő környékén.