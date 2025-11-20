ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.43
usd:
331.44
bux:
107565.55
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: novenyvedelem.nak.hu

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.

A szőlő amerikai szőlőkabóca által okozott aranyszínű sárgaságának problémáját a mai tudással nézve nem igazán lehetséges megoldani, ugyanakkor vannak olyan praktikák, amelyek valamelyest csökkenthetik a bajokat és a szőlőkabócák egyedszámát.

További probléma, hogy a szakemberek még mindig tanácstalanok abban a kérdésben is, hogy mekkora az a szőlőkabócaszám, amely mellett a fitoplazma terjedése megállítható a szőlőn. Mindenesetre kitaláltak a szakemberek két dolgot:

  1. metszés után a nyesedék azonnali eltávolítása az áttelelő tojások számának csökkentéséért
  2. „virágos sorköztakaró”.

Utóbbiról Mezőfi László, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója az InfoRádióban a következőket mondta:

„Ezzel a módszerrel kifejezetten mi foglalkoztunk, a lényege, hogy különböző virágos sorköztakaró mixeket telepítünk az ültetvények sorközeibe; egy virágos, sokkal diverzebb sorköz nagyon sok ragadozót tud odavonzani a sorközön belülre, és a szőlőtőkén is ezáltal megnő a ragadozók egyedszáma. Úgy néz ki, hogy

a sok ragadozó együtt valamelyest visszaszorítja, de legalábbis nem engedi komolyabban fölszaporodni többek között az amerikai szőlőkabócát és egyéb, a szőlőlevélen táplálkozó kabócákat”

– részletezte a felfedezést.

Természetesen nem egyértelmű, hogy a szőlő aranyszínű sárgaságát csak az amerikai szőlőkabóca terjeszti-e, de az a kutató szerint biztos, hogy a leghatékonyabbként legfőbb felelős; vannak még olyan egyéb kabócák, amelyek szintén képesek a kórokozó átvitelére, ezeknek jellemzően abban van szerepük, hogy valamilyen vad, egyéb rezervoár növényről, amelyen előfordul a fitoplazma, arról szokták alkalomszerűen átvinni a szőlőre ezt a betegséget. Az odavonzott ragadozók viszont nem válogatnak a kártevők között, esznek minden ízeltlábút, amit találnak a szőlő környékén.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

szőlő

amerikai szőlőkabóca

mezőfi lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus
Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata

Mégis mi ütött az amerikai részvénypiacba a csütörtöki kereskedés közepén? - Itt az elemzők magyarázata

Részvénypiaci kimerülés, széleskörű AI-szkepticizmus, elszálló kamatcsökkentési remények, aggasztó buborékkockázatok – elemzők kommentálták a csütörtökön az USA-ban látott negatív részvénypiaci fordulatot a Reutersnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to speak to Trump after US proposes Russia-Ukraine peace plan

Zelensky to speak to Trump after US proposes Russia-Ukraine peace plan

The plan was reportedly drafted by US and Russian officials, without Ukraine's involvement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 20:15
Orbán Viktor: nem kicsit, nagyon meghaltunk vasárnap – videó
2025. november 20. 19:16
Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép
×
×
×
×