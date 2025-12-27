ARÉNA - PODCASTOK
Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Összefoglalta idei első fél évét Orbán Viktor, képekben

Infostart

A miniszterelnök gazdag programjáról egy 15 képes összeállítás látott napvilágot a Facebookon.

Képes posztot tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a 2025-ös év első félévéről.

A tucatnyi fotón szerepel

  • látogatás sportkocsmában
  • interjú az utcán Brüsszelben
  • fényképezkedés gyerekekkel stadion VIP-páholyában a magyar labdarúgó-válogatott egyik hazai mérkőzésén
  • találkozás Robert Fico szlovák miniszterelnökkel
  • kalapos kiszállás a kormányfői kisbuszból
  • magyar-szerb csúcs
  • Patrióták-csúcs
  • politikusi találkozó a Karmelitában (Alice Weidel, AfD)
  • párizsi kézfogás Emmanuel Macron francia elnökkel
  • beszéd a Múzeum-lépcsőn.

Mutatjuk a bejegyzést:

orbán viktor

facebook

2025

