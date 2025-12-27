Egész fegyverarzenált találtak két férfinél a rendőrök Hevesben

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályával közösen december 20-án délután tartott kutatást egy tarnaleleszi és egy bükkszenterzsébeti férfi otthonában, mivel információt szereztek arról, hogy engedély nélkül tartanak lőfegyvereket.

Az egri nyomozók felkérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége elfogta a 43 és a 73 éves gyanúsítottat, akiknél több engedély nélkül tarott lőfegyvert, illetve lőszert találtak és foglaltak le a bűnügyi szakemberek.

A rendőrök őrizetbe vették a két férfit, majd kihallgatásukat követően kezdeményezték a letartóztatásukat, melyet a bíróság december 23-án elrendelt. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt indult ellenük eljárás.