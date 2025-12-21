Tragikus éjjeli baleset, 9-en kerültek nagy bajba

A rendőrség tájékoztatása szerint négy jármű volt részese a balesetnek, amelyben egy személy a helyszínen elhalálozott, többen sérülést szenvedtek.

A balesetben összesen kilencen voltak érintettek.

A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személykocsival. Az egyik autó kigyulladt, a tűzoltók hab- és vízsugárral oltották el az égő járművet. A furgon vezetője egyedül utazott a járművében, őt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen kilencen érintettek, ellátásukra mentő érkezett.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták.