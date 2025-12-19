ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 19. péntek
Nyitókép: Unsplash

Karácsonyi ügyeletek – így tud gyógyszerhez jutni az ünnepek alatt

Infostart / MTI

Ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok körüli időszakban, a szolgáltatások korlátozott elérhetősége miatt különösen fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése.

Az NNGYK felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepnapok körüli időszakban a szolgáltatások korlátozottabb elérhetősége miatt különösen fontos előre gondoskodni a rendszeresen szedett gyógyszerekről, valamint az alapvető, gyakran szükséges készítményekről. Azt javasolták, hogy a szükséges gyógyszereket lehetőség szerint még az ünnepek előtt váltsák ki, és az ünnepnapokon csak indokolt esetben vegyék igénybe az ügyeleti ellátást, ezzel is segítve, hogy az egészségügyi ellátórendszer a valóban sürgős esetekre tudjon összpontosítani.

December 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában 12 óráig fogadják a betegeket. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén a gyógyszerellátást kizárólag a 0-24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják.

December 31-én a gyógyszertárak a szokásos hétköznapi nyitva tartás szerint, egyes esetekben rövidített nyitva tartással, jellemzően 14 óráig működnek.

A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál megtalálható a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeletes gyógyszertár neve, címe és telefonszáma, valamint az ügyeleti vagy készenléti szolgálat időtartama és a felnőtt-, illetve gyermekorvosi ügyelet elérhetőségei. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az NNGYK honlapján, valamint az EgészségAblak applikációban lehet tájékozódni.

A felnőttek számára ajánlott, hogy az otthoni gyógyszerkészlet tartalmazzon a megfázásos tünetek enyhítésére szolgáló szereket, láz- és köhögéscsillapító készítményeket, valamint az ünnepi étkezésekhez gyakran társuló emésztési panaszok kezelésére alkalmas gyomor- és bélrendszeri gyógyszereket.

