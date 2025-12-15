Orbán Viktor figyelmeztet: „rázós hetünk lesz!”

„Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik” – írta Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-posztjában.

A miniszterelnök szerint az uniós csúcs tétje egyszerű: „háború vagy béke”.

A kormányfő hozzátette, Európa „óriási lehetőség kapujában áll”, mert „soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához”, ugyanis „a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják”.

„Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek” – tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút.

Szerinte folytatná az Európai Unió a háborút kiterjesztené a frontvonalról a gazdasági hátországba is a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.

„Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni”

– tette hozz a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint „nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot”. „A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni” – írta.

Magyarország „nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – figyelmeztet bejegyzése végén Orbán Viktor.