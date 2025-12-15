ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.29
usd:
328.37
bux:
109869.07
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő érkezik az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) országainak első csúcstalálkozójára Brüsszelben 2024. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor figyelmeztet: „rázós hetünk lesz!”

Infostart

Orbán Viktor szerint az Európa Unió ki akarja terjeszteni az orosz–ukrán háborút a frontvonalakról a gazdasági hátországokra is az orosz befagyasztott vagyon elkobzásával. A miniszterelnök szerint ez felér egy nyílt hadüzenettel, amit Oroszország meg fog torolni.

„Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik” – írta Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-posztjában.

A miniszterelnök szerint az uniós csúcs tétje egyszerű: „háború vagy béke”.

A kormányfő hozzátette, Európa „óriási lehetőség kapujában áll”, mert „soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához”, ugyanis „a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják”.

„Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek” – tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút.

Szerinte folytatná az Európai Unió a háborút kiterjesztené a frontvonalról a gazdasági hátországba is a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.

„Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni”

– tette hozz a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint „nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot”. „A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni” – írta.

Magyarország „nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – figyelmeztet bejegyzése végén Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor figyelmeztet: „rázós hetünk lesz!”

oroszország

ukrajna

európai unió

orbán viktor

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Fröcskölt a vér előttem” – újabb drámai részletek a Bondi Beach-i horrorról

„Fröcskölt a vér előttem” – újabb drámai részletek a Bondi Beach-i horrorról

Egy apa és fia hajtották végre az ausztrál hanuka-ünnepen elkövetett vérengzést – derült ki vasárnap. Egy helyi tévé szerint a fiatalabb terrorista felesküdött az Iszlám Államra. Az egyik támadót egy időre lefegyverezte egy helyi muszlim lakos.
 

Terror a strandon Sydney-ben: egy gyerek is meghalt, 16-ra nőtt az áldozatok száma

Két lövést kapott és kórházban a hős, aki lefegyverezte az egyik terroristát – videó

Videón a két terrorista, ahogy az ünneplőkre lövöldöznek Sydney híres strandján

Köves Slomó a budapesti hanukán: „egy 12 éves rokonomat is eltalálta egy golyó”

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jöhet, csakúgy mint Amerikában. Ami a gazdasági eseményeket illeti, Európában a délelőtti órákban az euróövezet ipari termelési adataira figyelnek a befektetők, míg a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben

Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben

Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Local media name the gunmen as Sajid Akram, 50, who died at the scene, and Naveed Akram, 24, who's in a critical condition. They reportedly had links to the Islamic State group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 08:17
Váratlan fordulatot vett a rutinellenőrzés az M1-esen
2025. december 15. 07:41
„Gyorsan jöjjetek” – 4 éves kisfiú hívta a mentőket az édesanyja miatt
×
×
×
×