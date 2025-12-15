Egy hete feküdt holtan a lakásban, mire rátaláltak a fiatalra

A tájékoztatás szerint a fiatalember egy hete feküdt holtan fővárosi bérleményében, amikor barátja rátalált. Tudta róla, kamasz kora óta gyógyszer-, illetve kábítószerfüggő, családjával megszakadt a kapcsolata, egyedül élt a harmadik emeleti lakásban – olvasható.

Mint írták: életvitele, életkörülményei és a holttest közelében talált fehér por alapján a toxikológiai vizsgálattal kiegészített boncoláson mérgezés nyomait is keresték. Az előzetes szakértői vélemény szerint halálát nagy valószínűséggel kábítószer, gyógyszer, vagy mindkettő együttes használata okozta.

A halál körülményeit a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztálya vizsgálja – idézi a bejegyzést a 24.hu.