ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.67
usd:
328.8
bux:
0
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Lopott Porchéval borult New York belvárosában, videó is készült róla

Infostart

A tolvaj menekülés közben több igen értékes autót is összetört. A rendőrök az elkövető elfogását is videóra vették.

Drámai jelenetek zajlottak New York közepén péntek délután: egy lopott Porsche menekülés közben három másik autónak is nekiütközött, majd a tetejére borulva állt meg – írja a The New York Post híradása nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

A Midtownban történt eseménysort videóra vették, a felvételeken jól látszik, ahogy a rendőrök másodpercek alatt körbeveszik a 2022-es évjáratú luxusterepjáró roncsát.

Minden azzal kezdődött, hogy a jármű tulajdonosan járó motorral hagyta ott a Porschét, amit a tolvaj azonnal el is kötött. Menekülés közben nekiment egy 2019-es és egy 2016-os Audinak, valamint egy 2024-es Cadillacnek is, végül az E 50th utca és a Lexington Avenue környékén felborult.

A helyszínre érkező rendőrök villámgyorsan lezárták az érintett útszakaszt, és gyűrűt vontak a roncs köré, hogy a gyanúsított ne tudjon elmenekülni. A mentők szintén a helyszínre siettek, és ellátták a sérült tolvajt, akit stabil állapotban szállítottak a Bellevue kórházba. A vétlen Cadillacben ülők nem sérültek meg.

Kezdőlap    Külföld    Lopott Porchéval borult New York belvárosában, videó is készült róla

videó

rendőrség

new york

egyesült államok

ütközés

autólopás

porsche

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Fröcskölt a vér előttem” – újabb drámai részletek a Bondi Beach-i horrorról

„Fröcskölt a vér előttem” – újabb drámai részletek a Bondi Beach-i horrorról

Egy apa és fia hajtották végre az ausztrál hanuka-ünnepen elkövetett vérengzést – derült ki vasárnap. Egy helyi tévé szerint a fiatalabb terrorista felesküdött az Iszlám Államra. Az egyik támadót egy időre lefegyverezte egy helyi muszlim lakos.
 

Terror a strandon Sydney-ben: egy gyerek is meghalt, 16-ra nőtt az áldozatok száma

Két lövést kapott és kórházban a hős, aki lefegyverezte az egyik terroristát – videó

Videón a két terrorista, ahogy az ünneplőkre lövöldöznek Sydney híres strandján

Köves Slomó a budapesti hanukán: „egy 12 éves rokonomat is eltalálta egy golyó”

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A pénzügyi válság óta nem látott összeomlás történt a német autóiparban

A pénzügyi válság óta nem látott összeomlás történt a német autóiparban

A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn közzétett elemzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város

Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város

Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Local media name the older gunman as Sajid Akram, 50, who died at the scene. His son Naveed Akram, 24, is in a critical condition in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 08:29
Búcsút kell vennie nagy kedvenceitől Japánnak
2025. december 15. 07:13
Fordulat Chilében, Marco Rubio gratulált
×
×
×
×