Lopott Porchéval borult New York belvárosában, videó is készült róla

Drámai jelenetek zajlottak New York közepén péntek délután: egy lopott Porsche menekülés közben három másik autónak is nekiütközött, majd a tetejére borulva állt meg – írja a The New York Post híradása nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

A Midtownban történt eseménysort videóra vették, a felvételeken jól látszik, ahogy a rendőrök másodpercek alatt körbeveszik a 2022-es évjáratú luxusterepjáró roncsát.

Minden azzal kezdődött, hogy a jármű tulajdonosan járó motorral hagyta ott a Porschét, amit a tolvaj azonnal el is kötött. Menekülés közben nekiment egy 2019-es és egy 2016-os Audinak, valamint egy 2024-es Cadillacnek is, végül az E 50th utca és a Lexington Avenue környékén felborult.

A helyszínre érkező rendőrök villámgyorsan lezárták az érintett útszakaszt, és gyűrűt vontak a roncs köré, hogy a gyanúsított ne tudjon elmenekülni. A mentők szintén a helyszínre siettek, és ellátták a sérült tolvajt, akit stabil állapotban szállítottak a Bellevue kórházba. A vétlen Cadillacben ülők nem sérültek meg.