ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.62
usd:
327.56
bux:
109506.37
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kormányalakítással megbízott Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke felszólalni készül a román parlamentben a négypárti kormányáról tartott bizalmi szavazás előtt, Bukarestben 2025. június 23-án. A kétkamarás román parlament együttes ülésén bizalmat szavazott a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Ilie Bolojan vezette koalíciós kormánynak.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Bukarestben fellélegeztek

Infostart / MTI

Túlélte az ellenzéki törvényhozók által beterjesztett bizalmatlansági indítványt a hétfői parlamenti szavazáson Bukarestben az Ilie Bolojan liberális miniszterelnök vezette négypárti koalíciós kormány.

A 117 kezdeményező a miniszterelnök lecserélését, és a magát jobbközép pártként meghatározó, de a kezdeményezők szerint "progresszív, az ország javait kiárusító" Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) a koalícióból történő eltávolítását tűzte ki célul.

A 463 tagú, kétkamarás bukaresti parlament hétfői együttes ülésén

a kormány megbuktatására, menesztésére 139 törvényhozó szavazott,

két ellenszavazat volt, a kormánypártok képviselői és szenátorai pedig nem szavaztak.

A kabinet megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, 232 voksra lett volna szükség.

Kezdőlap    Külföld    Bukarestben fellélegeztek

kormány

románia

bizalmatlansági indítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez nem szólásszabadság, ez pogrom – Köves Slomó az ausztráliai iszlamista támadásról beszélt

Ez nem szólásszabadság, ez pogrom – Köves Slomó az ausztráliai iszlamista támadásról beszélt
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint az ausztrál politikai döntéshozók is felelősek abban, hogy a szigetországban megerősödött a radikális iszlám és az antiszemitizmus, ami a Sydney-ben történt vérengzéshez vezetett. Köves Slomó az InfoRádiónak elmondta, hogy az egyik rokona, egy 12 éves fiú is megsebesült a terrortámadásban, amikor repeszeket kapott a nyakába.
 

Európának készülnie kell a hasonló iszlamista támadásokra – mondja a szakértő

Ausztráliai terror: újabb részletek a hős gyümölcsárusról, itt a válasz az antiszemita támadásra

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. A miniszterelnök a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat, és nemcsak az Európai Uniót sodorhatja válságba, hanem az unokák generációit is eladósíthatja.
 

Komplett istálló lóg ki - Szijjártó Péter nagyon képletesen beszélt a brüsszeli törekvésekről

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést

Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést

María Corina Machado ellenzéki politikus csigolyatörést szenvedett a múlt héten, miközben Venezuelából kimenekült egy kis hajón, hogy Oslóba utazzon a Nobel-békedíj átvételére - közölte hétfőn a szóvivője, megerősítve egy norvég lap értesülését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon

Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon

A kutatók közösségi bejegyzésekből is azonosítottak albínó siklókat - egy fotó akár tudományos felfedezést is érhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested for murder after parents' deaths

Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested for murder after parents' deaths

The legendary filmmaker and his wife Michele Singer Reiner were found dead in their home in an upmarket Los Angeles neighbourhood on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 20:00
Szijjártó Péter is megszólalt a magyar áldozatokról
2025. december 15. 19:47
Elhunyt a legendás könyvtáros, Méry Katalin
×
×
×
×