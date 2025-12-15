Bukarestben fellélegeztek

A 117 kezdeményező a miniszterelnök lecserélését, és a magát jobbközép pártként meghatározó, de a kezdeményezők szerint "progresszív, az ország javait kiárusító" Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) a koalícióból történő eltávolítását tűzte ki célul.
A 463 tagú, kétkamarás bukaresti parlament hétfői együttes ülésén
a kormány megbuktatására, menesztésére 139 törvényhozó szavazott,
két ellenszavazat volt, a kormánypártok képviselői és szenátorai pedig nem szavaztak.
A kabinet megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, 232 voksra lett volna szükség.