Hitel vagy uzsoratörvény? – zavarba ejtő vita folyt Budapest megmentéséről

A javaslat szerint a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitelt nyújtana Budapestnek állami készfizető kezességvállalással, hogy biztosítsák a fővárosi dolgozók bérének kifizetését és a közszolgáltatások, különösen a közösségi közlekedés folyamatos működését. Cserébe a fővárosnak konszolidált költségvetést, részletes vagyonleltárt és rendszeres likviditási jelentéseket kellene készítenie.

A kormány szerint a javaslat nem csorbítja az önkormányzat hatásköreit – mondta előterjesztői expozéjában Panyi Miklós államtitkár. A törvényjavaslat célja egy olyan pénzügyi eszköz jogi kereteinek megadása, amelyet a fizetési nehézséggel küzdő Fővárosi Önkormányzat tud igénybe venni. Az államtitkár kiemelte, hogy a fővárosi intézményeknél, a fővárosi közszolgáltatásokban, ezen belül a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetéséhez a főváros működésének zavartalan biztosításához szükséges a hitel.

A Fidesz és a KDNP vezérszónokai szerint Budapest a baloldali vezetés hibájából kerül csődközeli helyzetbe, miközben a város bevételei évről évre nőttek.

Felidézték, hogy 2019-ben több mint 200 milliárd forintos tartalék állt rendelkezésre, ma viszont jelentős, 170 milliárd forintot meghaladó adósság terheli a fővárost. A kormányoldal szerint a hitel szigorú, átlátható feltételek mellett garantálná, hogy a főváros működése ne kerüljön veszélybe, miközben az állam nem szól bele Budapest politikai irányításába.

Az ellenzéki pártok, köztük a DK, az MSZP, a Jobbik és a Párbeszéd ezzel szemben úgy látják,

a főváros nehéz helyzetét maga a kormány idézte elő azzal, hogy jelentősen megemelte a szolidaritási hozzájárulást, elvonta a bevételek egy részét és szerintük több tízmilliárd forinttal tartozik Budapestnek különböző jogcímeken.

A javaslatot uzsoratörvénynek és zsarolásnak nevezték, amely szerintük zálogba adná a fővárosi vagyont és gyámság alá helyezné az önkormányzatot.

A Demokratikus Koalíció képviselője, Gy. Németh Erzsébet felszólalásában azt mondta, hogy a főváros Karácsony Gergely vezetése alatt az elmúlt hat évben nem kapta meg azokat a támogatásokat, amit az előző fideszes városvezető, Tarlós István megkapott, és felhívta Panyi Miklós figyelmét arra, hogy

az állami forrásokat tekintve a főváros nettó befizetője a kormánynak.

A Mi Hazánk Mozgalom viszont a vita során a fővárosi vezetést és a kormány gazdaságpolitikáját egyaránt bírálta és úgy fogalmazott nem mentőcsomagra, hanem a főpolgármester leváltására lenne szükség.