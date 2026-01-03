ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
326.92
bux:
0
2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Claudia Sheinbaum, mexikói elnök
Nyitókép: Wikipédia

Épp sajtótájékoztatót tartott az elnök, amikor óriási földrengés tört ki Mexikóban

Infostart / MTI

Erős, 6,5-ös erejű földrengés rázta meg pénteken Mexikó déli részét - közölte a latin-amerikai ország földtani intézete. Estig egy halálos áldozatról érkezett jelentés.

A földmozgás fészke 15 kilométerre volt délnyugatra a Guerrero tagállamban található San Marcos településtől mintegy 10 kilométeres mélységben.

A rengést Mexikóvárosban is érezni lehetett, ahol a Milenio című helyi lap szerint egy 67 éves férfi életét vesztette, amikor megcsúszott a lépcsőn egy épület evakuálása közben.

Nagyobb anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek a földrengés riasztás miatt egy időre meg kellett szakítania sajtótájékoztatóját.

A rengés fészkéhez közelebb lévő Acapulco kikötővárosban kisebb károkat jelentettek a homlokzatokon, de áramkimaradásokról és gázszivárgásokról is érkeztek beszámolók.

Mexikó nyugati partvidéke a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések.

Kezdőlap    Külföld    Épp sajtótájékoztatót tartott az elnök, amikor óriási földrengés tört ki Mexikóban

mexikó

földrengés

claudia sheinbaum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

A katasztrofális gyümölcsszezon sokat árt a pálinkának is

Mihályi László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete, komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak – erről beszélt az InfoRádióban a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi történt Putyinnal, miután kapott egy rekesz német sört? – Leleplezte az igazságot Európa egykori legerősebb vezetője

Mi történt Putyinnal, miután kapott egy rekesz német sört? – Leleplezte az igazságot Európa egykori legerősebb vezetője

Angela Merkel 2005 és 2021 között volt a világ egyik vezető hatalmának, Németországnak a kancellárja, ezzel a XXI. század első két évtizedének arculatát jelentősen meghatározta. Leköszönése után látott neki emlékiratai megírásának, amely születésétől a politikától való búcsúzásáig meséli el élettörténetét. A Szabadság című memoárból – amelyet a volt kancellár néhány hete mutatott be személyesen Budapesten – képet kapunk arról, milyen volt egy evangélikus lelkész Hamburgban született lányának élete az NDK-ban, hogyan lett a keletnémet fizikusból az egyesült Németország kereszténydemokrata politikusa, majd a Német Szövetségi Köztársaság első női és keletnémet kancellárja. Megismerhetjük a több mint másfél évtizedes kancellári pályát, melynek során Merkelnek fontos világvezetőként kellett megküzdenie az egymást követő válságokkal. Az eredmény: a közelmúlt történelmének egyik fontos dokumentuma, amelyből azonban fájóan hiányzik a saját döntésekre való reflektáltság, az értelmezés igénye és a kritikus visszatekintés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó

Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó

Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders strikes on Caracas, officials tell CBS, as Venezuela declares national emergency

Trump orders strikes on Caracas, officials tell CBS, as Venezuela declares national emergency

Venezuela's government says it rejects "serious military aggression perpetrated by the current Government of the United States of America".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 3. 10:01
Venezuela az USA-t vádolja az országot ért támadással
2026. január 3. 09:28
"Bombázzák Caracast" - jelentette egy szemtanú az X-en
×
×
×
×