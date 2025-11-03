89 százalékos pénzveszteség után külön biztost kap a magyar város

Tatár Zoltán elmondta, a kirendelés október 30-tól egy évre szól, a tavasszal elfogadott törvény értelmében szükség esetén egy évvel meghosszabbítható. Tudomásuk szerint Békéscsabáról érkezik a biztos, akinek elsősorban ellenőrzési, véleményező és javaslattevő funkciója lesz,

döntési jogköre nem, az továbbra is a képviselő-testület kezében van.

A törvény értelmében akkor lehet költségvetési biztost kinevezni, ha a 2024. év végén az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközállomány – ideértve az állampapírban tartott forrásokat is – a 2020. év végihez képest 75 százalékot meghaladó mértékben csökkent. Orosháza esetében ez a MÁK levele szerint 89,15 százalékos.

Tatár Zoltán hangsúlyozta, nem adósságrendezési biztosról, közismert nevén csődbiztosról van szó, azt a törvényszék nevezheti ki adósságrendezésre. „Az okok is mások, ebben az esetben a gazdálkodás eredményességét jelző mutatók következményeként történt meg a kirendelés” – mondta.

Raffai János (Válaszd Orosházát!–DK–Momentum–MSZP–Párbeszéd-Zöldek) polgármester közösségi oldalán közölte: 2020–2024 között, az előző városvezetés idején a kiadások is megkétszereződtek, 5,5-ről 10,4 milliárd forintra. Kiemelte, hogy egyebek mellett ezen időszakban a jegyzőnek és az aljegyzőnek különféle jogcímeken 84 millió forintot fizettek ki; a Mizujs, Babám! fesztivál vesztesége 128 millió forint volt; 300 millió forintos visszafizetési kötelezettség volt a konferenciaközpont miatt; volt olyan cégvezető, aki három év alatt mintegy 80 millió forintot kapott a fizetése mellett, miközben a város cégei 600 millió forintos lejárt szállítói tartozással rendelkeztek – írta.

Hozzátette, az elmúlt egy évben azon dolgoztak, hogy stabilizálják a pénzügyi helyzetet: „több mint 600 millió forintot takarítottunk meg, csökkentettük az alpolgármesterek és a bizottsági tagok számát is – ez éves szinten 27,9 millió forint megtakarítást jelent. A hivatal őrzésének költségeit csaknem a felére csökkentettük” – írta.

A Fidesz–KDNP frakció közleménye szerint „2024-ig a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék is rendben találta Orosháza gazdálkodását. A város nem állt csőd szélén – egészen addig, amíg a jelenlegi vezetés a politikát a szakmaiság fölé helyezte. Az elmúlt egy évben minden gazdasági figyelmeztetés süket fülekre talált” – írták.

Tatár Zoltán erre reagálva elmondta, az ÁSZ jelenleg is folytat, a MÁK pedig tudomása szerint új vizsgálatot is indított, de azok úgynevezett szabályossági vizsgálatok, azt figyelik, hogy az önkormányzati szabályzatok megfelelnek-e a jogszabályoknak, aszerint történik-e a működés.

A jegyző hangsúlyozta: számítanak a pénzügyi biztos szakmai segítségére, hogy tovább lehessen folytatni a pénzügyi helyzet rendezését.