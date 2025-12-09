ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Nébih

Bezárattak egy édességgyártót, olyan borzalmas körülmények voltak – itt vannak a részletek

Infostart

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei a téli ünnepi időszakot megelőzően egy édesipari termékeket előállító létesítményben tartottak ellenőrzést.

A Nébih szakemberei egy Vas vármegyei édesipari termékeket előállító vállalkozás ellenőrzésekor több súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Az egység egyes helyiségeiben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak. Az egész létesítmény rendezetlen, zsúfolt, higiéniailag kifogásolt volt.

A gyártóhelyiségben egy helyen a falon a csempe hiányos, másik helyiségben a járólap töredezett volt. A padlóösszefolyó több helyen el volt dugulva, a csatornaszem hiányzott azokról. A berendezések, eszközök, az egyik hűtő kívül-belül, valamint a tárolókocsik is erősen szennyezettek voltak. Egy helyiségben az ajtó félig leszakadt.

A mosogató helyiség, a mosogatómedence szennyezett volt, a zuhanyzóban, öltözőszekrényen oda nem illő dolgokat (dobozok, táska, ruha) tároltak, így rendeltetésszerűen nem lehetett azt használni. A higiénikus kézmosás feltételei néhány kézmosónál nem voltak biztosítottak. Az alapanyagokat több esetben alátétláda/raklap használata nélkül tárolták a padozaton (kartonlapon). Továbbá az ott dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége lejárt.

A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

A hatóság 55 tétel, mindösszesen 1129 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból,

megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezzel egyidejűleg elrendelte azok hatósági zár alá vételét, továbbá az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszerek közül 8 tételt a forgalomból visszahívott.

A létesítmény a működését a jogsértések maradéktalan megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta. A Nébih honlapja szerint az érintett vállalkozás a Chocofive Édességgyártó Kft.

