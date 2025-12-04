Karpereccel is ellenőrizhetik a távoltartást: nagyobb intézkedéscsomag készül

Mint az Infostart is hírül adta, a kormány megduplázná, vagyis 60 napról 120 napra növelné a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható megelőző távoltartás maximális időtartamát.

A bántalmazóval kifizettetnék a megfigyelésére szolgáló technikai eszköz aktiválásának költségét, a sértettek pedig automatikusan különleges bánásmódot igénylő személynek minősülnének a büntetőeljárásban, és értesítést kérhetnének arról, hogy az elkövető pontosan milyen büntetést kapott, és várhatóan mikor fog szabadulni.

A kormány nem először módosítja a megelőző távoltartás szabályait. A korábbi szigorítások idején a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence beszélt erről a témáról az Országgyűlés plenáris ülésén.

„Tisztázni érdemes, hogy többféle távoltartás ismert a magyar jogrendszerben. Különbséget kell tenni a büntetőeljárásban alkalmazható kényszerintézkedés, valamint a polgárjogban alkalmazott, különösen a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása, megelőzése érdekében alkalmazható intézkedés között” – tette világossá.

Magyarországon hetente meghal egy nő családon belüli erőszak miatt. Erről mások mellett a DK egyik országgyűlési képviselője, Földi Judit is beszélt, méghozzá szintén a parlamentben, amikor a kormányt interpellálta.

„Évente legalább 52 nőt, feleséget, édesanyát, nagymamát, testvért, barátot veszítünk el értelmetlenül. Tizenkét év alatt több mint a duplájára emelkedett a párkapcsolati erőszakot elszenvedett nők száma az országban” – húzta alá.

Felvetéseire ugyancsak Rétvári Bence reagált akkor: csak az idén életbe lépett változtatások egyike a büntetőeljárás-jogi törvény kiegészítése az önkényes kapcsolatfelvétellel szembeni védelem jogintézményével március 1-től. Szintén a Btk. március 1-jén kiegészült a tényállás a zaklatás törvényi tényállásának újabb elemeivel, és július 1-jétől lehetőség van arra, hogy technikai eszközzel ellenőrizzék azt, hogy valaki a megelőző távolságtartást betartja-e, vagyis a távoltartott személy egy olyan helyzetjelző karórát, karperecet kap, amivel látható, hogy megközelíti-e az illető személyt vagy sem. Az innováció jelenleg próbaüzem alatt áll, és az áldozatok védelmére irányul.

A kormány szerint a most tervezett módosítások célja is