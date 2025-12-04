ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.24
usd:
327.34
bux:
109411.82
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Karpereccel is ellenőrizhetik a távoltartást: nagyobb intézkedéscsomag készül

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Társadalmi vitára bocsátotta a kormány a kapcsolati erőszak áldozatait segítő törvények újabb módosítását. A tervezet a kabinet honlapján jelent meg, és december 11-ig véleményezhető.

Mint az Infostart is hírül adta, a kormány megduplázná, vagyis 60 napról 120 napra növelné a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható megelőző távoltartás maximális időtartamát.

A bántalmazóval kifizettetnék a megfigyelésére szolgáló technikai eszköz aktiválásának költségét, a sértettek pedig automatikusan különleges bánásmódot igénylő személynek minősülnének a büntetőeljárásban, és értesítést kérhetnének arról, hogy az elkövető pontosan milyen büntetést kapott, és várhatóan mikor fog szabadulni.

A kormány nem először módosítja a megelőző távoltartás szabályait. A korábbi szigorítások idején a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence beszélt erről a témáról az Országgyűlés plenáris ülésén.

„Tisztázni érdemes, hogy többféle távoltartás ismert a magyar jogrendszerben. Különbséget kell tenni a büntetőeljárásban alkalmazható kényszerintézkedés, valamint a polgárjogban alkalmazott, különösen a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása, megelőzése érdekében alkalmazható intézkedés között” – tette világossá.

Magyarországon hetente meghal egy nő családon belüli erőszak miatt. Erről mások mellett a DK egyik országgyűlési képviselője, Földi Judit is beszélt, méghozzá szintén a parlamentben, amikor a kormányt interpellálta.

„Évente legalább 52 nőt, feleséget, édesanyát, nagymamát, testvért, barátot veszítünk el értelmetlenül. Tizenkét év alatt több mint a duplájára emelkedett a párkapcsolati erőszakot elszenvedett nők száma az országban” – húzta alá.

Felvetéseire ugyancsak Rétvári Bence reagált akkor: csak az idén életbe lépett változtatások egyike a büntetőeljárás-jogi törvény kiegészítése az önkényes kapcsolatfelvétellel szembeni védelem jogintézményével március 1-től. Szintén a Btk. március 1-jén kiegészült a tényállás a zaklatás törvényi tényállásának újabb elemeivel, és július 1-jétől lehetőség van arra, hogy technikai eszközzel ellenőrizzék azt, hogy valaki a megelőző távolságtartást betartja-e, vagyis a távoltartott személy egy olyan helyzetjelző karórát, karperecet kap, amivel látható, hogy megközelíti-e az illető személyt vagy sem. Az innováció jelenleg próbaüzem alatt áll, és az áldozatok védelmére irányul.

A kormány szerint a most tervezett módosítások célja is

  • a kapcsolati erőszak visszaszorítása,
  • a bántalmazás ismétlődésének megelőzése és
  • a sértettek biztonságérzetének növelése.
KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Karpereccel is ellenőrizhetik a távoltartást: nagyobb intézkedéscsomag készül

erőszak

párkapcsolat

távoltartás

távolságtartás

karperec

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Magánegészségügy: a lakásrendelőkben rendet kellene rakni

Megfelelő ellenőrzések és szankciók kellenek a magánegészségügyi szektorban – hangsúlyozta az InfoRádiónak a VOSZ Magánegészségügyi Tagozatánának elnöke. Fábián Lajos Károly elmondta: a november végén megalakult magánegészségügyi szakmai koordinációs testület célja, hogy tisztuljon a szektor.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Reggel támadás érte Moszkvát Ukrajna felől, illetve még 8 orosz régiót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor

Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 12:58
Szörnyű tragédia: kiugrott az erkélyről egy borsodi iskola diákja
2025. december 4. 12:46
Nagy a baj Szentendrén
×
×
×
×