Kapcsolati erőszak és távolságtartás: fontos változások jönnek, itt vannak a részletek

Az Igazságügyi Minisztérium közzétette a kormany.hu oldalon társadalmi egyeztetésre a kapcsolati erőszak áldozatait segítő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A véleményezés határideje december 11.

A legfontosabb változások a tervezet szerint:

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható megelőző távoltartás maximális időtartama 60 napról 120 napra nő.

A kapcsolati erőszak bántalmazójára vonatkozóan szabályozzák a technikai eszköz aktiválásakor egy egyszeri díj megfizetését, rendőrségi rendelet alapján, a díjfizetés 30 napon belül kötelező.

A sértett kérelmére értesítési kötelezettséget vezetnek be a büntetés vagy intézkedés megkezdéséről, ideértve a szabadságvesztést és elzárást, kényszergyógykezelést, javítóintézeti nevelést.

ideértve a szabadságvesztést és elzárást, kényszergyógykezelést, javítóintézeti nevelést. A kapcsolati erőszak áldozatai automatikusan, külön kérelem nélkül „különleges bánásmódot igénylő személynek” minősülnek a büntetőeljárás során.

A büntetőeljárás szabályait kiegészítették a sértetti jogok megerősítésével, így például értesítést kell adni az elítélt szabadulásának várható időpontjáról is.

A törvény a kihirdetés után 61. napon lépne hatályba. A módosítás célja a kapcsolati erőszak visszaszorítása és az áldozatok hatékonyabb védelme a bántalmazás ismétlődésének megelőzése érdekében. Az érintett törvényi szakaszok kiterjesztése és a sértettek fokozott tájékoztatása hozzájárulhat a sértett biztonságérzetének és kíméletének növeléséhez.