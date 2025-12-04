ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
Férfi sziluettje fényes háttér előtt egy ajtóban / Hooded man standing in a somewhat threatening and spooky pose in front of a glass door. The man is standing in a dark room - the light is lit in the room behind the door. Focal point is on the door behind the man. Grainy.
Nyitókép: gaiamoments/Getty Images

Kapcsolati erőszak és távolságtartás: fontos változások jönnek, itt vannak a részletek

Infostart

60 napról 120 napra nőne a megelőző távolságtartás a kapcsolati erőszak áldozatait segítő törvény tervezett módosításaival.

Az Igazságügyi Minisztérium közzétette a kormany.hu oldalon társadalmi egyeztetésre a kapcsolati erőszak áldozatait segítő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A véleményezés határideje december 11.

A legfontosabb változások a tervezet szerint:

  • A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható megelőző távoltartás maximális időtartama 60 napról 120 napra nő.
  • A kapcsolati erőszak bántalmazójára vonatkozóan szabályozzák a technikai eszköz aktiválásakor egy egyszeri díj megfizetését, rendőrségi rendelet alapján, a díjfizetés 30 napon belül kötelező.
  • A sértett kérelmére értesítési kötelezettséget vezetnek be a büntetés vagy intézkedés megkezdéséről, ideértve a szabadságvesztést és elzárást, kényszergyógykezelést, javítóintézeti nevelést.
  • A kapcsolati erőszak áldozatai automatikusan, külön kérelem nélkül „különleges bánásmódot igénylő személynek” minősülnek a büntetőeljárás során.
  • A büntetőeljárás szabályait kiegészítették a sértetti jogok megerősítésével, így például értesítést kell adni az elítélt szabadulásának várható időpontjáról is.

A törvény a kihirdetés után 61. napon lépne hatályba. A módosítás célja a kapcsolati erőszak visszaszorítása és az áldozatok hatékonyabb védelme a bántalmazás ismétlődésének megelőzése érdekében. Az érintett törvényi szakaszok kiterjesztése és a sértettek fokozott tájékoztatása hozzájárulhat a sértett biztonságérzetének és kíméletének növeléséhez.

