Fordult a kocka Pilisvörösváron, bajba került a polgármester

Ahogy arról korábban beszámoltunk a választást azért írták ki, mert két, a polgármestert korábban támogató képviselő lemondott.

A mai voksolás után a 7. választókerületben Vörösvárért Közéleti Egyesület (VKE) jelöltje, Preszl Gábor kapta a legtöbb szavazatot. A 8. kerületben szintén a VKE indulója, Schellerné Mikulán Anetta győzött.

Ez azt jelenti, hogy a VKE hat képviselővel rendelkezik a testületben - ők lettek a legnagyobb frakció - írja a 24.hu.

A polgármester, Dr. Fetter Ádám által alapított Egységben Vörösvárért Egyesület (EVE) eredetileg kormánypárti (Fidesz-közeli) kapcsolatokkal rendelkezett, de az utóbbi időben konfliktusba került a helyi fideszes szervezet, és több tagja is lépett az egyesületből. Ez a belső megosztottság és működésképtelenség vezetett a mandátumok elvesztéséhez, így az EVE jelenleg kisebbségben van a testületben.

A Vörösvárért Közéleti Egyesület (VKE) hivatalos civilszervezet, politikai irányultsága nem kötődik szorosan országos pártokhoz; jellemzően lokális érdekeket képvisel, és a polgármesteri egyesülettel szemben álló, „rendrakó” irányvonalat képvisel.

Az új képviselő-testület összetétele tehát úgy alakult, hogy a polgármestert támogató EVE kisebbségbe szorult a testületben, a VKE alkotja a többséget. Ez a helyzet jelentős politikai változásokat hozhat a település irányításában.