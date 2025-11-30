Belviszály után érdekes agglomerációs településen tartanak ma választást

A Pest vármegyei Pilisvörösváron két egyéni választókerületben is képviselő-választást tartanak, mert a 7-es és 8-as egyéni választókerület képviselői, Lehrer Anita és Lovász Ernő, a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület színeiben tavaly megválasztott képviselői szeptember 11-én lemondtak.

A két választókerületben összesen öt jelölt indul függetlenként, a Vörösvári Közéletért Egyesület vagy az Egységben Vörösvárért Egyesület jelöltjeként.

A mai választás Pilisvörösváron nem csak két képviselői hely sorsáról dönt, hanem arról is, hogy a polgármester Fetter Ádám mögött álló jelenlegi vezetés visszaszerzi-e a többséget, vagy az ellenzék megerősödik.

A két választókerületben összesen valamivel több mint 2800 választó voksolhat.

Komédia

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán a Kúria határozata alapján másodszor ismétlik meg az október 5-ei időközi önkormányzati választás szavazását. A településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (tvb) azonban megállapította, hogy "a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta", ezért elrendelte az október 5-ei szavazás megismétlését. A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta, így november 2-án megismételték a szavazást.

A Kúria szerint azonban a november 2-i megismételt szavazáson elkövetett jogsértések súlya, a választási alapelvek többszöri megsértése nagy mértékben kihatott a választás törvényességére, ezért a bíróság helyben hagyta a helyi választási bizottsági határozatnak a választási eredményt megsemmisítő és új szavazást elrendelő részét. A november 30-ai, másodjára megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége) indul polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) már az elsőként megismételt szavazáson kiesett, míg a képviselő-választáson 59-en indulnak. A megismételt szavazáson ugyanaz a közel kétezer ember szavazhat, aki október 5-én szerepelt a választói névjegyzékben.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.