Látogatási tilalom a győri kórházban

A tilalom 2025. november 20-tól határozatlan időre lépett érvénybe - tájékoztatott a kórház.
A korlátozás bevezetését a C2. épület IV. emeletén lévő részlegen észlelt felsőlégúti megbetegedés okozta esethalmozódás indokolja.
Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatási tilalom ellenére az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. törvény 11. § (3), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a kapcsolattartás lehetősége folyamatosan biztosított a betegek és hozzátartozóik számára.
Fotónk illusztráció.