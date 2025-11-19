Meghalt, mert tötymörögtek a munkatársai

Vándor Virág az eset kapcsán felidézte: az elsőrendű vádlott, az alkalmi munkavállalóként közreműködő sértett és egy ismerősük 2021 májusában egy Nemeshetéshez közeli erdőben készültek fakitermelést végezni. Miután felmérték a munkaterületet, a sértett egy erdészeti traktorral visszaindult a település felé.

Az erősen lejtős, kanyargós, sáros erdei út egy jobbra ívelő kanyarjában figyelmetlensége miatt lesodródott a bal oldali, felázott rézsűre. A munkagép letért az útról, lebucskázott a 17 méter magas partoldalon, majd a falu egyik aszfaltozott utcájára zuhant.

A jármű többször átfordult, amelynek következtében a sértett feje a gép fém részeihez ütődött, és a férfi vélhetően kiesett a vezetőfülkéből. Az elsőrendű vádlott és ismerőse a robajt hallva a járműhöz siettek, ahol a gépet jobb oldalára fordulva, míg a sértettet amellett fekve találták meg.

A gépet vezető férfi feje vérzett, nem tudott felállni, de a végtagjait mozgatta, illetve alkoholt és cigarettát kért. Az ismerős felszólította az elsőrendű vádlottat, hogy hívjon mentőt, a férfi azonban csak a munkáltatójukat és egyben a gép tulajdonosát, a másodrendű vádlottat értesítette, majd autóba ültették a sértettet, és távolabb vitték.

A másod- és harmadrendű vádlottak a baleset helyszínére érve intézkedtek az útszakasz megtisztításáról, illetve a munkagép talpra állításáról, de csak ezt követően győződtek meg a sértett állapotáról. A férfi ekkor már fájlalta a csípőjét, de ismét szeszesitalt kért, nem sokkal később azonban rosszul lett.

A baleset után két és fél óra elteltével hívtak csak hozzá mentőt, addigra azonban már leállt a légzése. Társai megkezdték az újraélesztését, amit a kiérkező mentők átvettek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A sértett medencéje és bordái több helyen eltörtek, tüdeje megzúzódott, emiatt vérzéses sokk lépett fel nála. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy csak az azonnal érkező, gyors és szakszerű orvosi segítség esetén lehetett volna megmenti az életének.

A Zalaegerszegi Járásbíróság az elsőrendű vádlott ellen még tavaly júniusban, előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet. A férfit bűnösnek találta segítségnyújtás elmulasztásának vétségében, ezért őt egy év, másfél év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte.

Két társát - akik az ítélethirdetéskor nem voltak jelen - szintén segítségnyújtás elmulasztásának vétségében mondta ki bűnösnek hétfőn a bíróság. A büntetés kiszabásakor mindkét férfi esetében enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, súlyosítóként vette számba büntetett előéletüket.

A másodrendű vádlottat tíz hónap, másfél évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, a harmadrendű vádlott pedig nyolc hónap, egy évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott, egyelőre nem jogerősen.