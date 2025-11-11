Eldördült a startpisztoly: megindulhat az új reptéri út építésének előkészítése

Megkezdődhet Budapest egyik legnagyobb közlekedési beruházásának előkészítése: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra kiírták a közbeszerzést – írja a Magyar Építők.

A projekt az új gyorsforgalmi út és a 3-as terminál megépítését készíti elő, jelentősen javítva a légikikötő elérhetőségét a belvárosból. Célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.

Az 1000 milliárd forint értékű fejlesztés első lépéseként az Építési és Közlekedési Minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra. A tender a leendő út előkészítését szolgálja: a cél a repülőtérhez vezető infrastruktúra modernizálása és bővítése.

A bontásra kijelölt területen 169 épület található, ezek közül legalább 30 meghaladja az 500 köbmétert. 6 épületet részlegesen kell elbontani. A kivitelező feladatai közé tartozik többek között a műszaki dokumentáció elkészítése, a bontási engedélyezési eljárások lebonyolítása, a törmelék és kommunális hulladék elszállítása, valamint az épületek alapozásának megerősítése és statikai szakvélemény készítése. A tervek szerint a munka 2 évet igényel majd.

A kiírt közbeszerzésre december 18-ig várják az ajánlatokat.