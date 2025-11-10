„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Olcsó és orosz maradhat az energia – Lázár János szerint ez az amerikai tárgyalás legnagyobb eredménye. Ugyanis, mint kifejtette: ma Magyarországon egy köbméter gáz ára 9 forint kilowattóránként, míg 1 kilowattóra áram ára pedig 35 forint, ami azt jelenti, hogy

egy magyar háztartást ősztől tavaszig egy 100 négyzetméter körüli „Kádár-kockában” 270-300 ezer forintot fizet az energiáért – de ez legalább a 800 ezer forintos tartományba ugrott volna föl decembertől a jelenlegi árak és beszerzési lehetőségek mellett.

Donald Trump korlátlan mentességet adott, hangsúlyozta a miniszter.

„A mentességet idő és technikai korlát nélkül megkaptuk, tehát nincs egyéves limit, a megbeszélésen ez szóba sem került” – fogalmazott, hozzátéve: az amerikai elnök nagyvonalúan jelezte, hogy Magyarországra nagyon nehéz gázt és olajat bejuttatni, miután nincs tengeri kikötője az országnak, ezért megadja azt a lehetőséget Magyarországnak, hogy továbbra is Oroszországtól vásároljunk energiahordozókat.

Lázár János az interjúban azt is megindokolta, hogy Szijjártó Péter mellett ő miért vehetett részt a fehér házi tárgyaláson. Mint fogalmazott, a Fidesz választási kampányát három oszlop tartja majd: Orbán Viktor, Szijjártó Péter és ő. Saját feladatait ismertetve elmondta, végig kell majd kampányolnia a következő hónapokat, és minél több választópolgárt kell majd meggyőznie arról, hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz. A washingtoni találkozót egyfajta fölkészülési tapasztalatnak tekinti, lehetőséget arra, hogy szélesítse a látókörét,

belelátva a „gyöngébb boszorkánykonyhába, mert az igazi akkor volt, amikor négyszemközt maradt” Orbán Viktor és Donald Trump.

A miniszter azt is elmondta, hogy személyesen számára milyen tanulságokkal szolgált az amerikai látogatás. „Megerősödtem abban, hogy egyszerűbben kell a dolgokat csinálni. Mi túlbonyolítjuk. Fideszes politikusok is, magyar politikusok is… túl vannak bonyolítva a dolgok. Egyszerűbben, világosabban, bátrabban, nyíltabban, határozottabban! Előre és soha föl nem adni!” – fejtette ki véleményét, azt is hangsúlyozva, hogy a magyar miniszterelnök mindenkit képviselt az Egyesült Államokban, nem csak azokat a magyarokat, akik a Fideszre szavaznak.