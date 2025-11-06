ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök Lénárd
Budapest, 2025. október 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a mandiner.hu hírportálnak a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én.Fõosztály/Fischer Zoltán
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Mandinernek a repülőgépen nyilatkozó kormányfő szerint a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy új minőségű gazdasági és energetikai együttműködés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.

„Történelmi kísérlet zajlik a nyugati világban, ezt mi kezdtük el, de az igazi hordozói nem mi vagyunk, hanem a Donald Trump-féle Egyesült Államok. Ez pedig az a nagy történelmi kaland és vállalkozás, hogy a teljesen liberális, baloldali irányba kilengett nyugati világot, amely éppen emiatt sikertelen lett számos területen, például a nemzetközi versenyképességben, vissza lehet-e hozni a hagyományos értékeket tisztelő, de modern keresztény kormányzás világába. Ez a nagy kérdés. Ezt mi 2010-ben elkezdtük, és 2016-ban Donald Trump ezzel megpróbálkozott az Egyesült Államokban. Én túléltem eddig a választási ellenőrzőpontokat, és ezért 16 éve csinálom ezt. Ő nem élte túl az első ellenőrzési pontot, ezért visszatolták Amerikát baloldali irányba négy éven keresztül, de nem adta fel, visszatért, és most folytatjuk azt, amit korábban, az első ciklusa alatt csináltunk” – mondta a miniszterelnök a Mandinernek a Donald Trump amerikai elnökkel való washingtoni találkozóra tartva.

Nem először van az a történelem folyamán a miniszterelnök szerint, hogy a nemzetközi helyzetet mi különböző módon értelmezzük, mint a legtöbb nyugat-európai ország, és egy sajátos választ adunk a kor kihívásaira, mindenki másétól eltérőt.

„És egyszer csak azt látjuk, hogy egy akkora állam, mint az Egyesült Államok, ugyanerre az ösvényre lép. És ebből létrejön egy sajátos kapcsolat az Egyesült Államok és Magyarország között, ezért mondhatjuk, hogy ma az amerikai és a magyar nép ugyanazzal a dologgal kísérletezik, ugyanúgy akarja megmenteni a jövőjét” – fogalmazott.

A magyarországi életszínvonalra két hatása lesz a mostani washingtoni tárgyalásoknak. Az egyik, hogy létrehozunk egy új minőségű amerikai-magyar gazdasági kapcsolatrendszert, amely kiterjed olyan területekre, mint az energetika, a hadiipar, a tudományos és egyetemi együttműködés, és lesznek tárgyalások új amerikai beruházásokról is. A másik csomag az energiaárak kérdése.

„Ha nem tudok megállapodni az amerikai elnökkel a Magyarországot illető, és az egész világot sújtó szankciók alóli kivételről, akkor nagy baj lesz a magyar gazdaságban és a magyar háztartásokban, mert elszáll az energia ára. Ha meg tudok állapodni, akkor tudjuk folytatni a rezsicsökkentést, és tudjuk folytatni az életünket azon az árszínvonalon, amit ma fizetünk az energiáért. Kicsi túlzás csak, hogy élet-halál kérdés” – közölte Orbán Viktor.

A teljes beszélgetés alább meghallgatható.

