„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Egy ilyen szintű csúcstalálkozót természetesen miniszteri szintű egyeztetés előz meg, nagykövetek és államtitkárok bevonásával – mondta a pénteki Donald Trump–Orbán Viktor csúcsot illetően Kiss Rajmund, biztosra véve, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere és Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere több alkalommal is egyeztetett, de vélhetően Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet is folyamatos kapcsolatban állt az amerikai külügyminisztériummal, illetve a Fehér Házzal. Az egyeztetések köre igen változatos, ide értve mondjuk a logisztikai vagy biztonsági kérdéseket, de például feleségek részvétele esetén a női programokra is – mondta az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője. Megjegyezte: amikor ő korábban ázsiai országokba volt akkreditálva, akkor egy miniszteri vagy elnöki delegáció érkezésekor még a résztvevők ételallergiájára is rákérdeztek, nehogy gond legyen.

Ilyen eseményeknél minden apró részletet ki kell dolgozni, függetlenül attól, hogy a vezetők ismerik-e egymást. Tehát nem csak azt rögzítik, hánykor landol a miniszterelnök, a delegáció és a sajtó képviselőinek a repülőgépe, aztán ki melyik autóba ül – persze ez mind-mind a centire, illetve másodpercre kidolgozott része a programnak, de azért valamennyi rugalmasságot muszáj hagyni, mert mindig történhet valami, jó, ha van A, B és C terv – mondta.

Ami viszont a tartalmi tárgyalásokat illeti, egy ilyen csúcstalálkozón kicsi az esély a spontán témafelhozatalra. Ezeket a kérdéseket teljesen lefixálják, mielőtt sor kerülne a csúcsra, bár az is igaz, hogy Donald Trump ösztönös alkat, és persze a magyar miniszterelnököt sem kell félteni – fogalmazott Kiss Rajmund.

„Lehet, hogy (Trump) bedob egy témát, hogy »Viktor, mi a véleményed erről…?, vagy szerinted Putyin mint válaszolna akkor, ha…?«, de általában egy hagyományos kétoldalú csúcstalálkozót megelőzően a külügyminiszterek minden témát, de legalábbis annak kereteit előre leegyeztetnek” – fogalmazott a szakértő, megismételve: lehetnek vitás kérdések a tárgyaláson, de nagyon spontán téma szinte elképzelhetetlen.

Lehetnek olyan megállapodások is, amelyek már előre ki vannak dolgozva és szinte már csak a felek aláírására várnak – mondta. Ilyen lehet, hogy például milyen amerikai nagyvállalatok fognak a közeljövőben befektetni Magyarországon, amiről biztos, hogy a külügyminisztérium illetékesei, vagy maga a miniszter is többször tárgyalt, akár a vállalat vezetőivel is.

Kiss Rajmund szerint Orbán Viktor miniszterelnök egy olyan csomaggal, gazdasági programtervezettel érkezett Washingtonba, ami tovább erősítheti a stratégiai kétoldalú gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatokat. Ebben ugyanakkor nagy kihívás is van, hiszen Donald Trump kampányjelszava a „Make America Great Again” (Tegyük Amerikát naggyá), és az elnöki törekvés nyomán az amerikai nagyvállatok sorra költöznek haza, miután adókedvezményt kapnak, ráadásul az energiaárak is kedvezőbbek a tengerentúlon, köszönhetően az unió elhibázott szankciós politikájának – jegyezte meg.

„Ennek tudatában főleg nagy érdem, hogy az amerikai vállalatok maradnak Magyarországon, a meglévő vállalatok továbbfejlesztenek és újabb vállalatok fognak befektetni és új munkahelyeket teremteni” – fogalmazott Kiss Rajmund.

A Fehér Házban tartott tárgyalásokra kevesen mehetnek be, nagyon korlátozott azok száma, akik beléphetnek az Ovális Irodába. Lehetséges, hogy csak Orbán Viktor miniszterelnökkel fog ott tárgyalni Donald Trump, de meglehet, hogy a külügyminiszter vagy egy-két másik miniszter is jelen lesz. Kiss Rajmund végül azt elmondta, hogy a pénteki csúcsot számon tartják az Egyesült Államokban, foglalkozik vele a helyi média, annál is inkább, hiszen Donald Trump még elnökjelöltként 106 alkalommal említette Orbán Viktort a kampányban.