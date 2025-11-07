ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. január 17-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásait megelőzően hosszabb interjút adott a Kossuth Rádiónak a miniszterelnök. A budapesti Trump–Putyin-csúcs szerinte „meg fog történni, mert bejelentették”, az a kérdés, hogy addig várnak-e vele, amíg a háttérben minden kérdésben sikerült megegyezni, és azt sem tudni még, hogy a békét bejelentő vagy a békéhez vezető fontos állomás lesz-e. A magyar kormányfő energetikai javaslata Donald Trump felé olyan lesz, hogy „belátást kér, nem szeretne adni érte semmit a szó üzleti értelmében”.

Interjút adott Washingtonban, órákkal a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott hatodik hivatalos találkozója, megbeszélése és tárgyalása előtt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak.

"Minden más lesz. Egy szövetség igazi értékét a kipróbáltsága adja. Minél több megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb és értékesebb a szövetség" - fogalmazott a kormányfő.

Felidézte, Magyarország volt annak idején az az ország, amely a Nyugat felé megy, most viszont a Nyugat "falnak megy", nem tud választ adni az embereket érintő legfontosabb kérdésekre, ráadásul elszabadult a migráció és a "családellenes gender", olyan akadályok emelkedtek, amelyek konzervatív, keresztény kormányt igényeltek, "egyetlen ország voltunk, amely erre az útra lépett" - fejtegette.

Az amerikaiak szerinte Donald Trumppal ugyanerre az útra léptek "nagyban", aztán négy év szünet után újra ez a valóság; a négy év demokrata uralom alatt Magyarországot sok akadályoztatás érte (kettős adóztatás, atomenergiai helyzet), de most "visszatértünk oda, ahol 2016-ban voltunk, az amerikai elnök pedig ma már sokkal inkább felkészült", programja végrehajtására "évekig toborozta az embereket", és "fiatalos energiával lépett újra a világpolitika színpadára".

Aranykor és energetika

Rámutatott: Magyarországon működik 1400, amerikai tulajdonú vállalat, ezek 100 ezer magyar család kenyerét adják, "ez nem jelentéktelen gazdasági súly, modern technológiát hozó cégek". Ebben az évben is 7 nagy beruházás érkezett, 100 milliárd forint értékben, és érkezik még 3-4 idén. "Ha valamikor volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van" - szögezte le, példaként említve még az egyetemek közötti együttműködést vagy a háború és béke terén tett közös erőfeszítéseket.

Az energetikai kérdések terén Orbán Viktor aláhúzta,

a mostani tárgyalási alkalommal ez a kérdés a legsúlyosabb, "eredményeket kell elérnem. Nem akarok adni érte semmit a szónak az üzleti értelmében"

- fogalmazott. Belátást szeretne az amerikaiaktól, hogy Magyarországnak nincs tengere, ezért olyan javaslatokat tesz Donald Trumpnak, amelyek közül az egyiket "fogadja el". Más kérdéseket "természetesen üzleti alapon" kíván megtárgyalni.

A háború és a béke ára

Az ukrajnai háború terén leszögezte, az amerikai elnök a béke embere.

"Régóta ismerem őt, minden vitától függetlenül azt tudom mondani, ő egy keresztény ember, tudja, hogy a háború rossz dolog, az a dolga, hogy vesse latba erejét, tudását, mindent, amit kapott, az a legfontosabb, hogy béke legyen" - ecsetelte a miniszterelnök.

Hozzátette, az amerikaiak úgy gondolkodnak, hogy a béke vezet szabadsághoz, és boldogsághoz, még úgy is, hogy Európában ez a kérdés bonyolultabb.

Donald Trumpot alapvetően kedves embernek nevezte, de ez a háborús helyzet most számára is nagy kihívás.

A budapesti Trump–Putyin-csúcs szerinte „meg fog történni, mert bejelentették”, az a kérdés, hogy addig várnak-e vele, amíg a háttérben minden kérdésben sikerült megegyezni, és azt sem tudni még, hogy a békét bejelentő vagy a békéhez vezető fontos állomás lesz.

A háborús helyzet egyébként is érzékeny pillanatban van, ha valaki egy rossz mozdulatot tesz, ki fog terjedni – fogalmazott.

Kérdés továbbá szerinte, hogy ha a háború véget ér, Ukrajna képes lesz-e önálló államként működni, a válasz jelen pillanatban "borongós", de olyan helyzetnek kell előállnia, hogy a megoldás "a lehető legkevesebbe kerüljön Európának". Sajnálja eközben, hogy Európa most még a háborús logikában gondolkodik, azt vélelmezi, hogy orosz jóvátételből fizethető a háború költsége és az ukrán újjáépítés is, de arra nincs válasz, hogy ha Ukrajna veszít a háborúban, akkor ki fogja a számlát fizetni, "ami egyébként már ki van állítva".

"Ha az oroszokat nem tudjuk rábírni arra, hogy fizessenek, akkor mi fog történni?" - tette fel a kérdést. Az elejétől fogva úgy vélekedett, hogy Magyarország a háborúra nem ad pénzt.

A nyomás óriási

A nyomás Magyarországon eközben óriási, "a lehető legnagyobb", hogy küldjön fegyvereket és adjon pénzt, "de én ezt nem akarom, ez a csata tétje" - fogalmazott.

A most esedékes amerikai tárgyalás és a magyarok körében gyűjtött aláírások fognak neki megfelelő felhatalmazást és politikai erőt adni ehhez - mondta.

Adatszivárgási ügy

A Tisza Párthoz köthető adatszivárgási ügyben elmondta, "utasítást adott", a helyzetről a jövő szerdai kormányülés után tud nyilatkozni, mindenesetre aki adatokat gyűjt, szerinte felelősséget vállal arra, hogy adatokkal bánjon, azokkal gazdálkodjon, "mindegy, hogy egy ellenzéki pártról van-e szó".

Emiatt

az adatvesztőket "alkalmatlanoknak" tartja;

"a legtöbb ember nem szereti, ha az adatai kikerülnek, a privát adataikat privát módon kezelik. Itt az ukrán szál annyiban játszik szerepet, hogy az adatkezelési rendszer szálai elvezetnek Ukrajnába, a rendszert ukránok fejlesztették, ráadásul az Ukrajnához köthető cégek, személyek között is vannak, akik Ukrajnában vannak. Ukrajnában háború van, ráadásul vitája van Magyarországgal" - ecsetelte a kormányfő. A vita Ukrajna EU-csatlakozási helyzetéről és a 2026-os választás eredményéről egyaránt szól szerinte, "az ukránok kormányváltást akarnak, egy ukránbarát kormánytól azt várják, hogy Magyarországot belevigye a háborúba" - tette hozzá.

Adóügyek: "kakofónia"

Szót ejtett még a Tisza Párthoz kötött adóváltoztatási kérdésekről. Orbán Viktor szerint az elmúlt 35 évben mindig is kétfajta gazdaságpolitika versengett egymással, a konzervatív és a balliberális, az utóbbi folyton adóemelésben gondolkodik, a jobboldal viszont azt gondolja, adót kell csökkenteni, az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél, és a kormány megteremti a feltételeket azzal, hogy a lehető legkevesebb adót vonja el a családoktól, hisz az az ország érdeke, hogy "minél több gyerek legyen".

"Ez a képlet alakul ki újra előttünk" - szögezte le.

Ezzel kapcsolatban nemzeti konzultációt is indítottak, aminek az az értelme, hogy "próbál tiszta vizet önteni a pohárba, ember legyen a talpán, aki ebben a helyzetben poróbál kiigazodni". Korábban szerinte tiszta sor volt, hogy aki "ilyet vagy olyat mondott, a választók megbüntették", most viszont kakofónia van.

Megemlítette még, hogy az édesanyák adómentességi programja "a szívünkhöz a legközelebb álló" intézkedés. "A jobboldal lelki hajtóenergiái közül a legfontosabb", de ettől "a baloldal ettől epét hány, mert az ő számára mi csak adóalanyok vagyunk".

"Mi úgy gonjdoljuk, a nemzet családokból áll, nem különálló individuumokból" - zárta gondolatait Orbán Viktor washingtoni tárgyalásait megelőzően.

