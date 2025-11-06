Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Mi győzelemre játszunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni repülőútján a közmédiának nyilatkozva arra kérdésre, mi történik, ha mégsem adná meg Donald Trump amerikai elnök a mentességet a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól.

„Minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de én egy baráti és könnyű tárgyalásra számítok” – mondta a miniszterelnök arról, kemény tárgyalásokra számít-e Washingtonban az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli magyar mentesség ügyében.

Orbán Viktor az ügyet súlyos kérdésnek nevezte, hangsúlyozva: nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője.

„Ha ezt elfogadják, akkor a magyar gazdaság és a magyar háztartások 90 százaléka megmenekül, ha nem tudjuk elfogadtatni, akkor viszont nehéz idők várnak a gazdaságra is, meg a családokra is” – mondta.

Úgy fogalmazott: a tét nagy, de a tárgyalás nem lesz nehéz, mert, mint mondta,

„ismerem az elnököt, ő ismer engem, ismerjük a témát, egész egyszerűen csak meg kell egyezni”.

Arra, hogy ez az ügy továbbra is nyitott kérdés-e, a kormányfő azt válaszolta: az amerikai elnök üzletember, minden döntést a megfelelő pillanatban hoz meg.

„Hogy mi volt előtte és utána, az nem számít, egyetlen dolog számít: amikor a megállapodás létrejön, akkor mire fogunk egymással kezet” – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a magyar kormánynak komoly ajánlatot kell-e tennie a szankciókért való mentesüléséért cserébe, például hogy a Westinghouse amerikai cég szállíthassa Paksra az üzemanyagot, a kormányfő úgy válaszolt:

lesz egy lényegében megállapodásközeli állapotig kitárgyalt javaslatuk,

ami arról szól, hogy az amerikai–magyar gazdasági együttműködésnek a nagyságrendjét hogyan kellene megnövelni, és ebben vannak kulcsszektorok, az egyik az energia.

A megbeszélendő, kitárgyalandó ügyeket a kormányfő két csoportba sorolta. Mint mondta, „vannak a bajok, amiket el kell hárítani”, ide tartoznak az amerikai szankciók az orosz energián, és vannak lehetőségek, amiket ki kell használni. Hozzátette: a Westinghouse és a nukleáris együttműködés nem a baj, hanem a lehetőség csomagban van, nem egy probléma, nem egy baj elhárításának eszköze, hanem egy nagy lehetőség Magyarország számára.

Kitért arra is: utoljára akkor beszélt az orosz elnökkel telefonon, amikor megállapodás született arról, hogy Budapesten lesz az amerikai–orosz békecsúcs. Azóta nem volt erre szükség, ha szükség lesz rá, akkor természetesen beszélek – hangsúlyozta.

„Nekem ez nem okoz sem politikai, sem személyes problémát, nem vagyok olyan beszorult helyzetben, mint a nyugatiak, akik elrontották az elmúlt 3 év orosz kapcsolatrendszerét, és képtelenek tárgyalni. Magyarország egy kedvező, mondjuk úgy, hogy rugalmas pozícióban van” –fogalmazott.

Orbán Viktor rögzítette:

orosz–amerikai békecsúcs lesz Budapesten.

Van olyan fontos, tárgyalás alatt lévő kérdés, amiben eddig nem született megállapodás, de a tárgyalások zajlanak – jelezte.