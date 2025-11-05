Vonatbaleset: megszólalt a MÁV

Kora délelőttre helyreállhat a menetrend az újszászi vasútvonalon, amelyen kedd este öt halálos áldozatot követelő baleset történt a Pest vármegyei Szentmártonkátán – közölte a Máviform szerda reggel.

A tájékoztatás szerint néhány vonat még késéssel közlekedik a vonalon.

Szentmártonkátán nem sokkal 21 óra után a Budapestre tartó Tokaj InterCity a vasúti átjáróban egy személygépjárművel ütközött.

A vasúttársaság közlése szerint a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZ-szabályt megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg – írták a mavcsoport.hu oldalon.

Korábban azt közölték, hogy a balesetet túlélő hatodik ember életveszélyes sérülést szenvedett.