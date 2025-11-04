Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV szerint az autós kikerülte a sorompót

„Szentmártonkátán nem sokkal 21 óra után egy Budapestre tartó Tokaj InterCity (IC 568) a vasúti átjáróban egy gépjárművel ütközött. Az elsődleges információk szerint: a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor a gépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre. A balesetben érintett vonat utasait pótlóbuszok szállítják tovább a fővárosba. A vonaton senki sem sérült, azonban a gépjárműben többen is életüket vesztették. A vasúttársaság részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozói számára” – ezt közölte a MÁV a szentmártonkátai vonatbalesetről.

A MÁV később annyival pontosította közleményét, hogy „az elsődleges információk szerint” a személygépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

Azt is hozzátették:

„5 halott és egy súlyos, életveszélyes sérült, akinek az életéért most is küzdenek a szakemberek.”

És azt is hozzátették a részvétnyilvánításhoz, hogy „a balesetben vétlen mozdonyvezető kollegánkat pedig szolidaritásunkról biztosítjuk.”

Mint megírtuk, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

Nyitóképünk illusztráció!