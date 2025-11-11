ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
Összeroncsolódott személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévõ vasúti átjárónál 2025. november 5-én. Az elõzõ nap este történt balesetben a jármûben utazó hat ember közül öten életüket vesztették.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Magához tért a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A 19 éves lányt egyelőre még az intenzíven kezelik, de a családja már tud vele beszélni. Azt, hogy mi történt vele, egyelőre nem árulták el neki.

Az elmúlt napokban javulni kezdett az állapota, és már a családjával is képes volt beszélni az a 19 éves nő, aki abban az autóban utazott, amely november 4-én este a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott Szentmártonkátán és a Tokaj Intercityvel ütközött – írja a 24.hu.

Az autóban összesen hatan utaztak, ebből öten még a helyszínen meghaltak, egyedül a lány élte túl a balesetet.

A bors.hu azt írja, a fiatal nő magához tért az altatásból, és már családjával is képes beszélni. Édesanyja azt nyilatkozta: „Jobban van. Nem emlékszik semmire, de szerencsére már eszik és a mai napon megpróbálják talpra állítani, bízunk benne, hogy ez sikerülni is fog.”

A túlélőnek egyelőre nem árulták el, valójában mi is történt vele, hogy ne zaklassa fel az öccse és a legjobb barátnője halála. Édesanyja elmondása szerint a lány egyelőre csak annyit kérdezett, hogy miért nem az fekszik itt helyette, aki ezt tette vele. Azt is elárulta, hogy semmire nem emlékszik a balesetből.

