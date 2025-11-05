Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.

A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből - tette hozzá.

A MÁV azt közölte, hogy „az elsődleges információk szerint” a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor a gépkocsi vezetője a KRESZ-t megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.