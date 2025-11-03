ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az Év Felelõs Foglalkoztatója 2025 díjátadó ünnepségen Budapesten, a Királyi Lovarda rendezvénytermében 2025. október 30-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Beizzítja a turizmus motorját a kormány

Infostart / MTI

Újabb lépés a turizmus fejlesztésében! A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára - a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán hétfőn.

"Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust" - fogalmazott a tárcavezető.

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Óriásit menetelés októberben a BÉT-en: ezekkel kaszáltak nagyot az élelmes magyar befektetők

Óriásit menetelés októberben a BÉT-en: ezekkel kaszáltak nagyot az élelmes magyar befektetők

Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.

