Beizzítja a turizmus motorját a kormány

"Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust" - fogalmazott a tárcavezető.
Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres a 3i/Atlas üstökös
"Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust" - fogalmazott a tárcavezető.
A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a negyedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.