Beizzítja a turizmus motorját a kormány

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.