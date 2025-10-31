ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. december 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök a Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját; a vele készült interjúban szó esett Európa biztonsági helyzetéről, a béketörekvésekről, a kormányfő hét eleji római és a jövő heti washingtoni látogatásról, a magyar gazdaságpolitikáról, illetve a 14. havi nyugdíj bevezetés részleteiről.

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk – tette hozzá. Két analógia van a mostani helyzetre: az egyik az első, a másik a második világháború előtti helyzethez hasonlítható. „Az én megfejtésemhez az első világháború előtti helyzethez áll közel, mivel akkor sem akart senki nagy háborút, de végül belesodródtak abba” – mondta a kormányfő.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió vezetői nem mindig érzékelik a helyzet kockázatait, és bizonyos lépések összeállhatnak egy veszélyes eleggyé, ami aztán berobbanhat. Szerinte olyan szavak hangzanak el, amit el sem hinnénk.

„Ha egy pisztolyt kiteszel a színpadra, régi színpadi szabály, hogy az el fog sülni”

– fogalmazott.

„Európa most a háború felé tart a nyilatkozatok alapján. Akik ezeket a mondatokat mondják, azok nem mérik fel a szavaik súlyát. Éppen ezért mondom azt a magyaroknak, hogy mi egy kedvezőtlenre forduló esetben is a béke oldalán maradunk, ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy békepárti kormánya legyen az országnak” – emelete ki Orbán Viktor, kitérve arra is, hogy annak kikényszerítése, hogy a nagyhatalmak racionális magatartást kövessenek , Magyarországnak nincs elég ereje.

A kormányfő szerint ma az európaiak akarnak háborút, és nyíltan beszélnek az oroszokkal való konfliktusról. „A helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt, mert akkor még az amerikaiak is a háború oldalán voltak, ráadásul az oroszok is bizonyos feltételek esetén hajlandóak lennének a tűzszünetre. „Az európaiak és az ukránok akarnak továbbra is háborút. Aki azt hiszi, hogy ebben a háborúban katonai győzelmet tudnak aratni, azok tévednek – mondta Orbán Viktor, aki szerint jelenleg egy befagyott frontvonal látható Ukrajnában, idézi a Mandiner.

A miniszterelnök szerint az Európai Unió és az USA vitájában az európaiak „héják”, míg az amerikaiak békét akarnak, és Brüsszelnek valójában nincs saját pénze. Hozzátette, hogy az EU 7 éves pénzügyi tervében a források egy része Ukrajnának jutna, ehhez azonban hitelt kell felvenniük, amelynek a kamatterhe az adófizetőkre nehezedne. Orbán Viktor szerint Donald Trump béketeremtő kísérleteinek legnagyobb ellenzője a háborút támogató koalíció.

A miniszterelnök a belső politikai és spirituális tényezőkre is kitért. A XIV. Leó pápával való találkozójával kapcsolatban elmondta, hogy a Vatikán továbbra is a béke spirituális központja, és a pápa megerősítette, hogy a helyes úton járnak. Hangsúlyozta a közelgő választások jelentőségét, ahol szerinte békepárti kormányokat választanak Csehországban és Szlovákiában – írja az Index.

A közelgő amerikai látogatással kapcsolatban kiemelte, hogy nem csupán találkozókról van szó, hanem szinte „magyar napot” szerveznek Washingtonban, ami a két ország kapcsolatának ráncfelvarrását és potenciális gazdasági együttműködését is elősegítheti. Hozzátette, hogy hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak képesek legyenek elképzelni a közép-európai térképet. Neki is van három térképe az irodájában, például olyanok, ahol az EU, az USA vagy Kína van középen. Szerinte fontos, hogy mások szemével is lássuk a világot, és a kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, hogy a magyar–amerikai kapcsolatokból kézzelfogható előnyök származzanak.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a magyar gazdaságnak elengedhetetlen az energiakérdés rendezése. Szerinte Magyarország tengerpart nélkül kiszolgáltatott az energia-útvonalaknak, ezért alkalmazkodni kell ezekhez. Egy befektetőnek látnia kell az energiaárakat, amelyek fontos költségtényezőt jelentenek, és miközben az amerikai befektetők kivonulnak Európa más országaiból, Magyarországon folyamatosan érkeznek beruházások – emelte ki.

Orbán Viktor a gazdaságpolitikáról is beszélt. Szerinte a baloldali politikusok azt gondolják, hogy ha a gazdaság stagnál, az államnak spórolnia kellene. Ő úgy látja, hogy a gazdaságpolitikának nem csupán a számokról kell szólnia, hanem az emberekről, és ezt hasonlóan értékeli a jogászi munkához: van, aki csak a betűket látja, és van, aki az embereket. Hangsúlyozta, hogy

Magyarországnak szüksége van gazdasági tudásra, de szerinte nincs szükség „közgazdászokra”.

Elmondása szerint a baloldali javaslatokkal az a baj, hogy kipróbálták, és nem váltak be. Hivatkozott a Bokros-csomagra, amely szerinte óriási problémákat okozott. Kiemelte, hogy ezt a megközelítést el kell felejteni, mert csak bajt hozhat, és javasolta, hogy a baloldali tanácsokat tisztelettel fogadják, de végső soron azt kell tenni, ami az embereknek jó.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem fog spórolni az állam, és meg kell érteni, miért nem nő a magyar gazdaság. Szerinte a növekedés 0–1 százalék körül alakul, ami a költségvetésnek 400–500 milliárd forintot jelent, ami nagy összeg. Szerinte jó lenne, ha a növekedés elérné a 3 százalékot. Az eurózóna gazdaságára is 1 százalékos növekedést jósolnak, amit a háborús helyzet befolyásol. Hozzátette, hogy amíg tart a háború, nem lehet számítani érdemi növekedésre, és

bár a háború megszűnése esetén nem feltétlenül lesz olcsóbb a kenyér, de a keresetek nőhetnek.

„Az egy kész csoda, ha egy háborúban leblokkolt időben egyszerre fusson egy 3 százalékos hotelprogram, egy béremelési és adócsökkentési program. Mindennek persze van kockázata, de az emberek számára ez ad lehetőséget az előrelépésre” – tette hozzá.

14. havi nyugdíj

Orbán Viktor kifejtette: mindig jobb, ha a nyugdíjrendszer egészében emelik a nyugdíjakat, szerinte ez igazságosabb, mintha csak bizonyos csoportoknak emelnének. „Ennek most van itt az ideje, az a kérdés, hogy hány lépésben tudjuk bevezetni” – fogalmazott. Ezt szerinte nem lehet ráengedni a költségvetésre egyszerre. De mint a 13. havival is, a 14. havival is megtehető, hogy lépésekben vezessék be – tette hozzá.

A teljes interjú itt hallgatható meg.

orbán viktor

kossuth rádió

háború

14. havi nyugdíj

árréstop

