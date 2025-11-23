ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
One woman, young woman with Covid-19 symptoms sitting on sofa at home, holding thermometer.
Komoly járvány jön, új vírusvariáns teheti tönkre az idei telünket

Infostart
Felbukkant egy olyan influenzavírus, amely gyengíti a vakcinák hatását.

Könnyen lehet, hogy az idei téli influenzaoltás nem lesz annyira hatékony, mint a korábbi években. Felbukkant ugyanis az influenzavírusnak egy eddig ismeretlen variánsa, amely nem igazán illeszkedik az eddigi vakcinákhoz, így az influenzaszezon várhatóan komolyabb lesz, mint az elmúlt években – írja a hvg.hu a Gizmodo alapján.

Felbukkant az influenza A (H3N2) vírus egy eddig ismeretlen mutációja. Az új törzsnek a subclade K (K szubklád, K alklád) nevet adták a szakemberek. Az új vírusvariáns igen gyorsan terjedt az előző szezon végén (Ausztrália történetének legsúlyosabb influenzaszezonját okozta), és most azt jósolják, hogy az északi féltekén is dominánssá válhat a közelgő időszakban.

Így valószínű, hogy a meglévő oltóanyagok kevésbé lesznek hatékonyak az influenza ellen ezen a télen, mint ahogyan azt a szakértők előre jelezték. Mindez abból adódik, hogy az adott évre vonatkozó oltást mindig egyfajta prognózis alapján készítik az influenzaszezon előző csúcspontja alapján. Ezek előrejelzések általában beválnak, és a vakcinák legalább mérsékelt védelmet nyújtanak a betegséggel szemben. Az influenzavírusok azonban folyamatosan fejlődnek, és a variánsok fokozatosan mutálódnak (ezt a folyamatot antigén-sodródásnak nevezik). Olyan változatok jöhetnek létre, amelyek jelentősen eltérnek attól, amire a tudósok számítottak. Úgy tűnik, ez történik most az influenza A esetében.

