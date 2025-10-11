Bekövetkezet az, amitől mindenki tartott, megtalálták a fiatalember holttestét

A rendőrség tájékoztatása szerint pénteken halőrök tettek bejelentést, miután a püspökladányi szakaszon egy elhunyt férfit találtak. A szemle és azonosítás megtörtént, a holttest a szeptember végén történt balesetben eltűnt 25 éves egyetemistáé - írja a haon.hu.

A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A tragédia szeptember 30-án történt, amikor a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, egy oktató és egy halászati társaság képviselője tartózkodott a csónakban.

A beszámolók szerint a jármű egy örvénybe sodródhatott, ami felborította a csónakot.

A társaság tagjai közül hárman ki tudtak jutni a partra, a fiatal kutató azonban eltűnt, és azóta folyamatosan keresték.