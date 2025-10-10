ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Újabb járványveszély: az afrikai sertéspestis már a magyar határ közelében pusztít

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A sertéspestisjárvány veszélyére figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, miután a betegség Horvátország után Romániában is megjelent, ráadásul a magyar határ közvetlen közelében.

Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, ahol az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést. A gócpontok egyikét a megyeszékhelyen, Aradon, a másikat pedig a magyar határ melletti Nagylak városának peremén azonosították kedden az állatorvosok, miután a tenyésztők a sertéspestisre jellemző tüneteket és halálozást is észleltek a sertéseknél. Aradon 117 felnőtt sertés és malac, Nagylakon pedig 16 sertés betegedett meg.

A fertőzött állatokat elpusztították és elhamvasztották, a fertőtlenítést elvégezték, a megbetegedések 10 kilométeres körzetében lévő állattartókat pedig figyelmeztették. A kockázat nagy, mert Arad megyében 22 farmon több mint 60 ezer sertést tenyésztenek. Az év első felében öt sertéspestis-gócot fedeztek fel Arad megyében, az utolsót áprilisban számolták fel.

Reagált a sertéspestisjárvány veszélyére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint közölte, ez a rendkívül fertőző betegség hatalmas gazdasági károkat okozhat a sertéstartóknak. A betegség nem gyógyítható és hatékony oltóanyag sem áll rendelkezésre.

Minden sertés és vaddisznó fogékony a betegségre, és a fertőzött állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. A vírus az embert nem betegíti meg, de a felelőtlen emberi magatartás kulcsszerepet játszhat a terjedésében

– közölte a Nébih.

A hatóság számos óvintézkedést írt elő a sertéstartóknak, de azoknak is, akik az erdőket járják, mert az afrikai sertéspestist a vaddisznók is elkaphatják. Azt javasolja a Nébih, hogy minden sertéstartó szigorúan tartsa be a járványvédelmi előírásokat, és azonnal értesítse az állatorvost, ha betegség jeleit vagy elhullást tapasztal az állományban. Nem szabad idegeneket engedni az állatok közelébe, és nem szabad a sertésekkel frissen kaszált zöld takarmányt és állati eredetű anyagot tartalmazó ételmaradékot etetni,.

A hazai veszélyhelyzetet fokozza, hogy az afrikai sertéspestis Horvátországban is jelen van, ott november elsejéig teljes körű vaddisznóirtási akciót rendeltek el.

