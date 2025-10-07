Jó ötletnek tarthatta ittasan e-rollerre pattanni – a videó szerint nem volt az

A vádirat szerint a húszas éveiben lévő vádlott a városban, egy gyorsétterem parkolójában éjszaka ittasan e-rollerezett. A vádlott nem vette észre az előtte lévő akadályt, annak nekiütközött és a járdára esett. A balesetben a férfi súlyosan megsérült.

A férfi megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, mely szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Az elektromos roller járműnek minősül.

A járási ügyészség ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat, vádiratában pedig pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni – áll a Vas Vármegyei Főügyészség közleményében.

A balesetet biztonsági kamera rögzítette, ami itt tekinthető meg.