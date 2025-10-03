Felhívás érkezett Európa legyőzésére – bárki csatlakozhat az akcióhoz

Az Európai Madárvédelmi Tanács 1993-ban hirdette meg először az Európai Madármegfigyelő Napokat, az idei már a 33. akció lesz, ami tulajdonképpen egy játékos verseny, ahol a helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat. Bár lényegesen nagyobb területű és lélekszámú országokkal kell „harcra szállni”, mint például Franciaország, Németország vagy Oroszország, Magyarország rendre az első ötben szokott végezni, de inkább valamelyik dobogós helyen – emelte ki Orbán Zoltán az InfoRádióban, megjegyezve: volt olyan, hogy mindhárom tekintetében hazánk végzett az élen.

Az MME szóvivője kiemelte: ilyenkor még nagyon jó idő van Európában és Közép-Ázsiában, ami remek lehetőséget kínál arra, hogy a már erősen zajló madárvándorlást a szakemberek bemutassák az érdeklődő laikusoknak. Az egyesület mind a tizenkilenc vármegyében és Budapesten várja az érdeklődőket, több mint félszáz helyszínen. Regisztrációra nincs szükség, a részvétel pedig természetesen ingyenes. „Nagyon izgalmas a program, aki egyszer már részt vett rajta, az visszajáró lesz” – fogalmazott Orbán Zoltán, arra ia felhívva a figyelmet, hogy az akcióban nemcsak szervezetten, hanem egyénileg is rész lehet venni. A részletes helyszínlista, valamint az elektronikus űrlap, amivel egyéni megfigyelést is be lehet küldeni (nem csak egyet!) itt érhető el.

Az MME vasárnap délután 4-ig várja a magyarországi adatokat, amit összesítés után továbbítanak a nemzetközi koordinátor kollégáknak, hogy megszülethessen az európai és közép-ázsiai összesítés. Kiemelte: nincs korlátozás, tehát ha mondjuk szombat reggel, a bolt felé sétálva megpillantunk egy madarat, arról is beküldhetjük a megfigyelést, majd a délutáni családi kiránduláson látottakról is. Magyarország tavaly 195 megfigyelési helyszínnel nyert, aminek több mint kétharmadát egyéni megfigyelés adta – jegyezte meg a szakértő.