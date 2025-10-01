Van félmillió forintja? Akkor beköltözhet Terényre

A helyi önazonosság védelméről szóló törvény lehetővé teszi a helyhatóságoknak, hogy szabályozzák a településre költözést. Aki új lakcímet kíván Terényben létesíteni, köteles egyszeri, 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást fizetni új településvédelmi rendeletük alapján – írta meg a Nool.

A 340 fős kistelepülés híres „mai napig lakott palóc kontyos házairól”, illetve arról, hogy az országban utolsóként „még mindig kézzel-lábbal kongatják a helyi katolikus templom harangjait”. Horváth Balázs polgármester a rendelettel kapcsolatban kiemelte, szeretnék megtartani a helyi identitást. Hozzátette, egyre többen költöznek a fővárosból és környékéről a településre, aminek örülnek, de fontos, hogy a beköltözők száma összhangban legyen a falu jelenlegi infrastruktúrájával.

A lakcímet létesíteni kívánó betelepülő egyszeri 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást köteles fizetni. Ha nem sérti meg a helyi közösségi együttélés szabályait,

ezt az összeget 6 hónap után visszakapja.

Az önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít az eladó ingatlanokra a rendelet, amennyiben azokat betelepülő, vagy mentességet nem élvező személy veszi meg. A helyi közösségi együttélés szabályai a közterület-használatra, a köztisztaságra, állattartásra, valamint egyebek között a házszámtáblákra vonatkoznak.

Semmiképpen nem létesíthet lakcímet Terényen az, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el; aki ellen büntetőeljárás van folyamatban; az elmúlt két évben nem rendelkezett 365 nap munkaviszonnyal; vagy akinek bárminemű adótartozása van. Lehetőség van ugyanakkor személyes meghallgatással egyedi elbírálást kérni.

Más települések is élnének az önazonosság védeleméről szóló törvény adta lehetőséggel, legutóbb Abony önkormányzatának képviselő-testülete tett bejelentést az ügyben. Bizottsági ülésükön megfogalmazott javaslataik között szerepel:

az elővásárlási jog biztosítása egyes szereplők számára

„mértékletes” betelepülési hozzájárulás bevezetése

lakcímlétesítés engedélyhez kötése bizonyos feltételek mellett

A rendelettervezetet előkészítő folyamat során olyan észrevételek érkeztek, mint a közbiztonsági szempontok erősebb érvényesítése, vagy a munkahely és iskolai végzettség figyelembevétele – írta meg az Index.

Nógrád vármegyében több település is megalkotta már saját településvédelmi rendeletét, Romhányban a betelepülési hozzájárulás 100 ezer forintot tesz ki, és folyamatos munkaviszony igazolása szükséges. Komoly vitát váltott ki Hugyag megoldása, ahol az új lakosoknak az ingatlan vételárának 10 százalékát kell befizetniük. A faluban a házak ára 9 és 21 millió forint között mozog, így ez milliós kiadást is jelenthet – jelentette a Nool.