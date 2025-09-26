ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.03
usd:
334.68
bux:
98534.07
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Terjed a szigor: így védik magukat a magyar települések

Infostart

A lista valószínűleg még messze nem végleges, nincsenek egységes okok a szigorítások bevezetésére és az eszköztár is gazdag. Olyanról sem érkezett még hír, hogy egy-egy feltétel valahol kiváltotta volna a lakosok ellenérzését.

Ötvenre nőtt azoknak a településeknek a listája, amelyek valamilyen formában önazonossági rendelkezést vezettek be – írja a magyarnemzet.hu.

A listában olyanok is szerepelnek, amik meglepetésnek számítanak, ugyanakkor az is meglepő, hogy olyanok viszont nincsenek a félszáz között, amelyek esetében számítani lehetett rá – mondta a lapnak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.

A szakértő szerint az érintett önkormányzatok még az út elején járnak, az eddigi lista közel sem végleges, és az is jelzésértékű, hogy nem egészen két hónap leforgása alatt a hazai települések másfél százaléka alkalmazott valamilyen rendelkezést. Olyan település is akadt, amelyik visszavonta a rendelkezést.

Az önazonossági törvény biztosította intézkedés bevezetésének nincs egységes oka, és a szakértő szerint az sem kizárt, hogy később budapesti kerületek is vezetnek majd be ilyesmit.

A határhoz közeli települések jellemzően a kulturális identitásukhoz és a magyar nyelv ismeretéhez ragaszkodnak, utóbbit Rajkán például elő is írják, és ehhez a községhez hasonlóan Győrújbaráton is másfél millió forintos egyszeri letelepedési hozzájárulást kérnek. Sok településen pedig az elővásárlási jog számít.

A szakértő szerint meglepő feltételekkel is találkozni, ilyen például a nyelvismeret vagy a betelepülési hozzájárulás mértéke. Azaz a helyiek érdekeinek védelmét célzó intézkedések ellen az ott élők idáig nem tiltakoztak, ez pedig jelzésértékű arra nézve, hogy kívülről teljesen más felhangja lehet egy-egy döntésnek, mint helyi lakosként.

Balogh László szerint most még nemigen lehet mérni az ingatlanpiaci hatásokat, és arra is rámutatott, hogy a mentességet élvezők köre is elég széles. Azt is hangsúlyozta, hogy az Otthon starttal első ingatlanjukat vásárlókra az önazonosságvédelmi törvény nem is vonatkozik, ha mégis valamilyen formában van hatása, az inkább pozitív, hiszen nincsen például elővásárlási jog és betelepülési hozzájárulás sem, amik a gyakrabban hozott intézkedések közé sorolhatók.

„Az önazonosságvédelmi törvény nem a helyben maradást gátolja, sőt pont a helyi kötődés (család vagy munkavégzés révén) jelent mentességet, inkább a természetes (mértékű) vándorláson felüli betelepülőket szűri”

– mutatott rá a szakértő. Szintén a határok menti ingatlanok esetében számíthat az a tényező, hogy a magyar oldalon akár jóval alacsonyabb áron lehet házat venni, a település méretéhez képesti tömeges beköltözés pedig akár a nemzetiségi arányokat is megfordíthatja.

Mint ismert, a törvény nem lehet kirekesztő, azonban egyfajta szűrőként hivatott működni, az eszköztár pedig elég széles, minden település egyedi „összeállításban” alkalmazhatja.

Kezdőlap    Belföld    Terjed a szigor: így védik magukat a magyar települések

törvény

szigorítás

település

rendelkezés

helyi önazonosság védelme

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: új törésvonalak az Egyesült Államokban a Charlie Kirk-gyilkosság után

Csizmazia Gábor: új törésvonalak az Egyesült Államokban a Charlie Kirk-gyilkosság után

Mennyiben reagált másként az amerikai társadalom Charlie Kirk halálára, mint korábban George Floydéra? Mi az amerikaiak véleménye Soros Györgyről, s az miért az ügyészek kapcsán jelenik meg? Miért beazonosítható az ügyészek pártpreferenciája? Mi a trumpi vízió a Közel-Keletről? Miért nevezte az amerikai elnök papírtigrisnek Oroszországot? Ezekről mind beszélt Csizmazia Gábor Amerika-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában.
Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?

Itt van a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?

Mérsékelten negatív hangulatban indult a nap a tőzsdéken, az irányadó amerikai indexek csökkenéssel zárták a csütörtöki kereskedést és az ázsiai piacokon is többnyire eséseket lehetett látni, bár a mínuszok nem érték el az 1 százalékot sem. Donald Trump újabb vámbejelentései miatt nyomás alá kerültek a gyógyszergyártók az ázsiai tőzsdéken, de az európai piacokat nem mozgatták meg nagyon a vámhírek, emelkedésekkel nyitottak a vezető indexek. A délután folyamán érkezett a Fed által kiemelten figyelt inflációs adat, ami a vártnak megfelelően alakult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megőrülnek a magyarok ezért az édességért: havonta 12 ezer darab landol a kosarakban

Megőrülnek a magyarok ezért az édességért: havonta 12 ezer darab landol a kosarakban

A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli PM Netanyahu addresses UN after dozens of delegates walk out in protest

Israeli PM Netanyahu addresses UN after dozens of delegates walk out in protest

As Netanyahu takes to the stage at the General Assembly, dozens of people file out of the room in protest, with some people applauding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 14:02
Rákosrendező: megjelent a „mesterterv”-pályázat az uniós oldalon
2025. szeptember 26. 13:03
Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur
×
×
×
×