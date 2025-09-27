ARÉNA
Karácsony Gergely főpolgármester Budapesten, a Roma büszkeség napja elnevezésű rendezvényen.
Nyitókép: Facebook / Karácsony Gergely

Karácsony Gergely: vonják vissza az önazonossági törvényt!

Infostart / MTI

Vissza kell vonatni a helyi önazonosság védelméről szóló, diszkriminatív törvényt és meg kell semmisíteni az ez alapján hozott önkormányzati rendeleteket - mondta Karácsony Gergely főpolgármester Budapesten, a Roma büszkeség napja elnevezésű rendezvényen.

Karácsony Gergely a VIII. kerületi II. János Pál pápa téren arról beszélt: szégyelli magát azért, hogy ma az önkormányzatok váltak "a hétköznapi fasizmus helyszíneivé".

Az önazonosságinak nevezett törvény valójában azt üzeni az önkormányzatoknak, hogy ugyan "semmihez nincs jogotok", nincs jogotok megvédeni a települést, nem szállhattok szembe a hatalommal, a tőkével, a profittal, a beruházóval szemben a közösség érdekében, de kaptok egy jogot arra, hogy "szembeszálljatok a saját honfitársaitokkal" - fejtette ki a főpolgármester. Mint mondta, bármi is volt ennek a törvénynek a szándéka,

az biztos, hogy "ma az egyik leggyalázatosabb jogszabály".

"Ezt a törvényt vissza kell vonatni, ezeket a rendeletek meg kell semmisíteni, mert hadat üzennek annak a jövőképnek, ahol mégiscsak a humanizmus és az emberi méltóság hozza a szabályokat" - jelentette ki Karácsony Gergely.

A főpolgármester beszédében azt hangoztatta: "vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az".

Szerinte két okból is ki kell állni a romák mellett. Egyrészt azért, mert ma a romákat éri a legtöbb hátrányos megkülönböztetés. "Nekik kell a legtöbbet küzdeniük, nekik kell a legtöbb terhet cipelniük, amikor érvényesülni akarnak" - mondta Karácsony Gergely. Úgy fogalmazott: "építsünk olyan hazát, ahol senkinek nem kell jobban küzdenie másoknál! Építsünk olyan hazát, amely mindenkinek az egyenlő méltóság és boldogulás lehetőségét adja!"

A főpolgármester szerint azért is ki kell állni a romák mellett, mert a szabadság és a szolidartiás "nem porciózható, az nem lehet a többségé. Ha nem mindannyiunké, akkor egyikünké sem" - jelentette ki.

A rendezvény további felszólaló is az önazonossági törvény visszavonását követelték.

Rózsa András, a Momentum Mozgalom elnöke, zuglói polgármester szerint az önazonossági törvény másik neve, ami a valóságot jobban fedi: "cigánytörvény". Ez a törvény egyértelműen és világosan egyetlen kisebbségnek lesz kiemelten kárára, megássa a kirekesztés árkát, és visszahozza a röghöz kötés feudális gyakorlatát - mondta a politikus, aki szerint ha a kormány nem vonja vissza a jogszabályt, akkor azzal "olyan társadalmi károkat okoz, amelyek begyógyítása évtizedes, generációkon átívelő feladat lesz".

Oláh József Pöli, a Méltóságot a Romáknak Mozgalom vezetője, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy az idei Roma büszkeség napjának a mottója: "semmit rólunk nélkülünk!" Szerinte "harmincöt éve a magyar elitpolitika kisdednek nézi a magyarországi roma közösségeket". Azt mondta: nem lenne szabad a romákat kihagyni a döntések előkészítéséből és azok végrehajtásából.

"Nem lesz sikeres Magyarország a romák emancipációja nélkül" - fogalmazott Oláh József Pöli.

A több civil szervezet rendezte esemény részeként - a beszédeket megelőzően - tartották meg a büszkeség és méltóság menetét, amely a Blaha Lujza térről indult és a II. János Pál pápa téren végződött.

karácsony gergely

önazonosság

roma büszkeség napja

