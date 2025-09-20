Fájdalmas tünetekkel támad a koronavírus új variánsa

Rusvai Miklós virológus szerint idén enyhébb járványidőszak várhat ránk, mint tavaly vagy tavalyelőtt. A szakértő a szeretlekmagyarorszag.hu oldalnak azt is elmondta, milyen tünetekkel támadnak az új variánsok.

Az iskolakezdéssel mindig elindul a járványtani betegségek szezonja is. A gyerekek a nyáron beszerzett saját vírusaikat szeptember elején elkezdik egymással csereberélni – fogalmazott, hozzátéve: ezeket a betegségeket 2-3 hetes késéssel továbbadják a szüleiknek is. Tehát az őszi járványszezonban jellemzően a betegek 40 százaléka 18 év alatti és 70 százaléka 35 év alatt.

„Az utóbbi öt évben nagyjából már ugyanazok a vírusok vannak jelen. Ne felejtsük el, hogy a koronavírus is csak egy plusz a korábbi, mint egy tucatnyi légzőszervi vírus mellé, amelyek korábban is okoztak járványt. Most csak annyi a különbség, hogy eggyel több van, de ezeket tünetek alapján elkülöníteni nem lehet” – mondta Rusvai Miklós.

Mindegyik köhögéssel, tüsszögéssel, hőemelkedéssel, orrfolyással, nehezített légzéssel jár. Gyakorlatilag erre lehet számítani az idén is

– tette hozzá. Szeptember és október első fele a felfutás időszaka, azután október, november, december eleje általában a csúcs, ilyenkor szokta átlépni a járványküszöböt a légzőszervi betegségek száma. A téli szünet idején aztán van egy kis visszaesés, majd januárban kezdődik újra, és a jó idővel, tehát április-május környékén ér véget a légzőszervi betegségek szezonja. Idén azonban talán már egy enyhébb járványidőszak várhat ránk, mert az úgynevezett immundeficitet megfizettük: a koronavírusos évek alatt, amíg mindenki otthon volt, maszkot viseltünk, tartottuk a távolságot egymástól, addig az immunrendszerünk nem találkozott azokkal a hagyományos kórokozókkal, amik aztán tavaly és tavalyelőtt nagyszámú megbetegedést okoztak. Ezt az immunadósságot fizettük meg tavaly és tavalyelőtt, amikor sokkal nagyobb számú légzőszervi betegségben szenvedő kereste fel a háziorvosokat, mint a sokéves átlag.

Most azt remélhetjük, hogy már csak egy szokványos járványnak nézünk majd elébe, amilyet a Covid-járvány előtt tapasztaltunk.

Két új variánsa is megjelent a koronavírusnak, a stratus és a nimbusz. Az esetek túlnyomó részében az eddig megszokott légzőszervi tüneteket tapasztaljuk ezeknél is, de az új Covid variánsok jellemzően erősebb torokfájással járnak, többen tapasztalnak éles, szúró fájdalmat nyeléskor.

De ez is csak az esetek 10-20 százalékában jelentkezik.

Az influenza, a hagyományos nátha és a Covid egymástól klinikai tünetek alapján általában nem megkülönböztethető, csak tesztekkel. De a gyógykezelés szempontjából ennek igazából nincs jelentősége – mondta a szakember. hozzátette:

bármelyik vírus okozza is a légzőszervi fertőzést, a gyógykezelés mindig ugyanaz: maradjunk otthon, hogy ne szórjuk szét a vírust, ágynyugalom, vitamindús, könnyű étrend és sok folyadék.

A lakosság szélesebb körében majd csak akkor érdemes újra elővenni a maszkot, ha átlépi a járványküszöböt a betegek száma. Ez Magyarországon 200 ezer fő/hét, vagyis ha egy héten belül 200 ezernél több embert regisztrálnak légzőszervi betegséggel a háziorvosoknál. Ebben az esetben bizonyos helyeken például egészségügyi intézményekben, gyógyszertárakban, közhivatalokban kötelezővé is tehetik a maszkviselést, de addig nem – mondta Rusvai Miklós.