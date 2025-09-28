ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A jövő hétre betiltja a civil drónok használatát Dánia - a nap hírei

InfoRádió

Egy új dunai híd megépítését tervezi a teherforgalom számára Esztergom és Párkány között a szlovák és a magyar kormány. Megtalálták a hetekkel ezelőtt, túrázás közben eltűnt fiatal nő holttestét a Pilisben.

Egy új dunai híd megépítését tervezi a teherforgalom számára Esztergom és Párkány között a szlovák és a magyar kormány. Robert Fico és Orbán Viktor közösen vett részt a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott esztergomi ünnepségen.A magyar miniszterelnök arról beszélt: az új híd előkészítő munkálatai már elkezdődtek. Robert Fico együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Ismét úgy vélte: az orosz energiahordozókról leválás nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.

Holtan találták meg azt a 27 éves nőt, aki szeptember 7-én egyedül indult túrázni a Dunakanyarba, de azóta nem adott magáról életjelet. A huszonhét éves nő felkutatására szeptember 28-ra nagyszabású akció szerveződött, így vasárnap mintegy ötszázan vettek részt a kutatásban. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: közigazgatási eljárás keretében folyik a vizsgálat, miután az eddigi vizsgálatok alapján kizárták az idegenkezűség gyanúját.

Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban - közölte a Hamász katonai szárnya. Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. A Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében.

Betiltja a civil drónok használatát Dánia hétfőtől péntekig az elmúlt időszak egyre gyakori légtérsértései miatt. Szeptember 29-től az Európai Unió soros elnökeként több magas szintű tanácskozást is rendeznek az országban. A múlt héten Dániában több katonai létesítménynél is drónokat észleltek, és a múlt héten több repülőteret, köztük a koppenhágai légikikötőt is ideiglenesen le kellett zárni.

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, több száz drónt és rakétát bevetve – közölte az ukrán külügyminiszter. A Kijevet ért támadásban legkevesebb négy ember meghalt, köztük egy 12 éves kislány és tízen megsérültek. A szomszédos Lengyelország a délkeleti határ közelében ideiglenes légtérzárat vezetett be vasárnap hajnali 4 óráig, és harci gépeket riasztott válaszul.

Több mint félmilliárd euróval támogatja az Európai Bizottság a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket Afrikában. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az ENSZ-közgyűlés New Yorkban zajló ülésszakához kapcsolódva jelentette be a döntést. A pénzügyi keretből több afrikai országban induló projekteket finanszíroznak, köztük Elefántcsontparton egy nagyfeszültségű távvezeték építését.

Teherán felszólította az ENSZ-főtitkárt a nemzetközi szankciók visszaállításának megakadályozására. Abbász Aragcsi az X-en arra szólította fel António Guterrest, hogy akadályozza meg a szankciók végrehajtási mechanizmusának tényleges elindítását. Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lépett.

Észak-Karolinában három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek egy hajóról elkövetett fegyveres támadásban. A támadást Southport történelmi kikötőváros part menti részén követték el, ahol több népszerű bár és étterem is található. A feltételezett elkövetőt előállították. A rendőrfőnök szerint a fegyveres egy veterán katona.

A Digitális Állampolgárság Program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz.

Megnyitották a 9 és fél hektáros MTK Sportparkot a Kerepesi úton. Az eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány több mint 29 milliárd forintot biztosított a sportpark megvalósításához. A sportpark területén egy 5 ezer fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok jött létre. A fűtést geotermikus energia biztosítja.

A következő ötéves ciklusban is Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója. Kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter adta át. Hozzátette: arra tettek vállalást, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház. Az újabb kinevezés 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig érvényes.

Az eurázsiai térség egyik legnagyobb cirkuszi sátrát építi Magyarország az azeri fővárosban, miután felújítás miatt bezárják a Bakui Nemzeti Cirkuszt. A Fővárosi Nagycirkusz közleménye szerint az átalakítás idejére a Fővárosi Nagycirkusz hatoszlopos cirkuszi sátrat biztosít az azeri intézménynek.

Két hétre megváltozik a menetrend az észak-balatoni vasútvonalon. Karbantartás miatt hétfőtől október 3-ig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-tól 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok viszik az utasokat.

Kezdőlap    Belföld    A jövő hétre betiltja a civil drónok használatát Dánia - a nap hírei

a nap hírei

dánia

napiinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

2026. február 25. és március 29. között ismét megnyitja kapuit a Planet Budapest, a közép-európai régióban egyedülálló tematikus programsorozat, amely négy programpillérre épül egy közös kérdés mentén: hogyan alakíthatjuk és gyarapíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy az a bolygónak is jó legyen. Az esemény egyik fő pillére a Planet Expo, amely megjelenési lehetőséget biztosít a fenntarthatóságban élenjáró hazai cégek számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least two killed and several injured after shooting and fire at Michigan Mormon church

At least two killed and several injured after shooting and fire at Michigan Mormon church

Officials are set to give further updates, as they fear more victims will be found.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 21:22
Súlyosan megsérült egy óvodás a tabdi egyházi iskola udvarán
2025. szeptember 28. 20:43
Kisberk Szabolcs nyert Gyömrőn, ünnepelhet a Mi Hazánk
×
×
×
×