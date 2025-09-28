A jövő hétre betiltja a civil drónok használatát Dánia - a nap hírei

Egy új dunai híd megépítését tervezi a teherforgalom számára Esztergom és Párkány között a szlovák és a magyar kormány. Robert Fico és Orbán Viktor közösen vett részt a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott esztergomi ünnepségen.A magyar miniszterelnök arról beszélt: az új híd előkészítő munkálatai már elkezdődtek. Robert Fico együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Ismét úgy vélte: az orosz energiahordozókról leválás nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.

Holtan találták meg azt a 27 éves nőt, aki szeptember 7-én egyedül indult túrázni a Dunakanyarba, de azóta nem adott magáról életjelet. A huszonhét éves nő felkutatására szeptember 28-ra nagyszabású akció szerveződött, így vasárnap mintegy ötszázan vettek részt a kutatásban. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: közigazgatási eljárás keretében folyik a vizsgálat, miután az eddigi vizsgálatok alapján kizárták az idegenkezűség gyanúját.

Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban - közölte a Hamász katonai szárnya. Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. A Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében.

Betiltja a civil drónok használatát Dánia hétfőtől péntekig az elmúlt időszak egyre gyakori légtérsértései miatt. Szeptember 29-től az Európai Unió soros elnökeként több magas szintű tanácskozást is rendeznek az országban. A múlt héten Dániában több katonai létesítménynél is drónokat észleltek, és a múlt héten több repülőteret, köztük a koppenhágai légikikötőt is ideiglenesen le kellett zárni.

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, több száz drónt és rakétát bevetve – közölte az ukrán külügyminiszter. A Kijevet ért támadásban legkevesebb négy ember meghalt, köztük egy 12 éves kislány és tízen megsérültek. A szomszédos Lengyelország a délkeleti határ közelében ideiglenes légtérzárat vezetett be vasárnap hajnali 4 óráig, és harci gépeket riasztott válaszul.

Több mint félmilliárd euróval támogatja az Európai Bizottság a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket Afrikában. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az ENSZ-közgyűlés New Yorkban zajló ülésszakához kapcsolódva jelentette be a döntést. A pénzügyi keretből több afrikai országban induló projekteket finanszíroznak, köztük Elefántcsontparton egy nagyfeszültségű távvezeték építését.

Teherán felszólította az ENSZ-főtitkárt a nemzetközi szankciók visszaállításának megakadályozására. Abbász Aragcsi az X-en arra szólította fel António Guterrest, hogy akadályozza meg a szankciók végrehajtási mechanizmusának tényleges elindítását. Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lépett.

Észak-Karolinában három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek egy hajóról elkövetett fegyveres támadásban. A támadást Southport történelmi kikötőváros part menti részén követték el, ahol több népszerű bár és étterem is található. A feltételezett elkövetőt előállították. A rendőrfőnök szerint a fegyveres egy veterán katona.

A Digitális Állampolgárság Program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz.

Megnyitották a 9 és fél hektáros MTK Sportparkot a Kerepesi úton. Az eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány több mint 29 milliárd forintot biztosított a sportpark megvalósításához. A sportpark területén egy 5 ezer fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok jött létre. A fűtést geotermikus energia biztosítja.

A következő ötéves ciklusban is Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója. Kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter adta át. Hozzátette: arra tettek vállalást, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház. Az újabb kinevezés 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig érvényes.

Az eurázsiai térség egyik legnagyobb cirkuszi sátrát építi Magyarország az azeri fővárosban, miután felújítás miatt bezárják a Bakui Nemzeti Cirkuszt. A Fővárosi Nagycirkusz közleménye szerint az átalakítás idejére a Fővárosi Nagycirkusz hatoszlopos cirkuszi sátrat biztosít az azeri intézménynek.

Két hétre megváltozik a menetrend az észak-balatoni vasútvonalon. Karbantartás miatt hétfőtől október 3-ig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-tól 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett buszok viszik az utasokat.