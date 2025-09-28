ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
fotó: Pest vármegyei rendőrség
Nyitókép: Pest vármegyei rendőrség

Megtalálták a Pilisben eltűnt nő holttestét

Infostart

A vasárnap reggel Pilisszentlászlónál folytatott kutatás során megtalálták az eltűntként keresett 27 éves Kaszás Nikolett holttestét. A Blikk értesülései szerint a holttestet egy kutyás csapat találta meg.

Az azonosítás az utolsó ismert ruházat alapján megtörtént - írja a blikk.hu.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk Kaszás Nikolett szeptember 7-én, vasárnap tűnt el, miután egyedül indult túrázni budapesti otthonából a Pilisbe, a Spartacus-tanösvény környékére.

A 27 éves nő aznap este, körülbelül 20:00 óra körül még üzenetet küldött a Pilisből, jelezve, hogy a túra végeztével hazafelé tart. A rendőrség utoljára ezen a területen mérte be a telefonját.

Később újabb üzenet érkezett a barátjához, de a nyomozás során kiderült, hogy azt valószínűleg már nem a lány telefonjáról, hanem egy asztali számítógépről küldték. Ezt a rendőrség nyomozás érdekében nem hozta nyilvánosságra.

Mivel a fiatal nő másnap nem jelent meg a munkahelyén, eltűnésének ügyében a hatóságok, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, polgárőrök és több száz civil önkéntes részvételével napok óta folyamatosan zajlott a terület átfésülése.

A Pilisszentlászlónál vasárnap reggel folytatott, nagyszabású, rendőrség által koordinált akció során közel ötszázan vettek részt a kutatásban. A keresésben részt vevő kutyás csapat talált rá Kaszás Nikolett holttestére.

A bejelentést követően a hatóságok a keresést befejezték, a rendőrség a körülmények tisztázása érdekében vizsgálja az eset pontos részleteit.

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat
Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt

Hatalmas nemet mondott a felvásárlásra a londoni klub: még mindig nem eladók, bárki próbálkozik

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

