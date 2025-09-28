Szeptember 29-től október 3-ig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-tól 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között MÁVbuszok szállítják az utasokat – tette közzé a mavcsoport.hu oldalon a MÁV.

A karbantartás során a MÁV-csoport saját forrásából komplex karbantartást és nagygépes ágyazatrostálást végez, amely helyenként a vasúti átjárók lezárásával is jár.

MInt írják, ahogy véget ért a Balatonnál a fő- és utószezon, immár lehetőség nyílik a forgalomkorlátozással járó, előre tervezett pályakarbantartásokra is a Balaton környékén.

Ezt kihasználva két ütemben – közel 450 millió forintért – végeznek állagmegóvó felújítást az észak-balatoni vonalon is. Ennek keretében Szabadbattyán és Tapolca között csaknem 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozást, Révfülöp és Badacsonytomaj, valamint Szabadbattyán és Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálást végeznek, Zánka-Köveskálon újraburkolják a peront, ezenkívül több helyszínen kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, gyérítik a bozótot.

A menetrendekben, vasúti közlekedésben két héten át rengeteg változás lesz, ezeket a közleményben nézheti részletesen végig.