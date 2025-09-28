ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap
Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója (j) átveszi a következő ötéves ciklusra szóló kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől (b) a fővárosi teátrumban, a Shrek, a Musical című előadás előtt 2025. szeptember 28-án. Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatának ellátására a 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig szóló időszakra nevezték ki.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Nemcsák Károly folytathatja

Infostart / MTI

Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója a következő ötéves ciklusban is. Kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap adta át a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt a színpadon.

Nemcsák Károly igazgató emlékeztetett arra, hogy mandátuma 2026. január 31-én lejár. "Úgy gondoltam, hogy még van elég erőm ahhoz, hogy egy következő ciklusra pályázzak" - mondta. Hozzátette: a pályázatot beadta, a minisztérium és a miniszter döntése, hogy alkalmasnak találják-e arra, hogy a következő öt évben is ő vezesse a József Attila Színházat és a társulatot.

Hankó Balázs gratulálva, és negyedik igazgatói ciklusára sok sikert kívánva adta át a kinevezési okmányt, amely szerint Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására további öt évre,

2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig nevezi ki.

"Mi, magyarok színházszeretők vagyunk" - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy évente mintegy 7 millióan látogatnak el színházba, a József Attila Színház pedig évi 100 ezer nézőt fogad. Kiemelte: a népszínházjellegű teátrum kortárs és klasszikus darabokat mutat be, emellett olyan zenés műveket is játszik mint a Shrek, a Musical.

Mint mondta, az idén a József Attila Színház finanszírozása 400 millió forinttal, több mint 50 százalékkal emelkedett. Hozzátette: arra tettek vállalást, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház.

A szeptember 28-i kinevezési oklevél szerint Nemcsák Károly több évtizedes, nagyívű pályáját mindvégig a szakmai kiválóság, valamint a nemzeti értékek megőrzése és továbbadása iránti elkötelezettség jellemezte. Eddigi elhivatott vezetői munkájának elismeréseként újbóli megbízatása kifejezi azt a nagyrabecsülést és bizalmat, amely hiteles és követendő irányt mutat a színház közössége és a hazai kulturális élet számára - áll a dokumentumban.

Pályafutása

Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész 2011 óta vezeti a budapesti József Attila Színházat. A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1981-ben végezte, majd Szegeden, később Zalaegerszegen, 1986-89-ig a Radnóti Színpadon, 1989-91-ig a Nemzeti Színházban, 1991-1996-ig a Budapesti Kamaraszínházban játszott. 1999-től a soproni Petőfi Színház, 2002-től a Turay Ida Színház tagja volt. A Magyar Televízióban 1987 és 1999 között sugárzott Szomszédok című teleregény egyik főszereplőjeként vált országosan ismertté.

Művészete elismeréseként 1992-ben Jászai Mari-díjat, 2012-ben érdemes művész, 2021-ben kiváló művész címet kapott.

